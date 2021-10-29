Aksaray'da 29 Ekim kutlamaları

Aksaray’da Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. yılı çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda kutlama töreni düzenlendi. Kutlama programında Vali Hamza Aydoğdu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer ilk olarak selamlama yaptı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Vali Hamza Aydoğdu, “Ne mutlu bizlere ki Mustafa Kemal Atatürk, onun silah arkadaşları ve nice isimsiz kahramanların kurup bize emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. kuruluş yılını kutluyoruz. Devlet kurmayı ve yönetmeyi en iyi aziz Türk milleti bilir. Kurduğumuz 16 devlet bunun en büyük ispatıdır. Ancak devletsiz kalmanın ne demek olduğunu da en iyi biz biliriz. Bizim için devlet bütün değerlerin üstündedir. Devlet namustur, devlet bayraktır, devlet hürriyettir. Yaşatılacak ve uğruna ölünecek her şeydir” dedi.

Vali Hamza Aydoğdu’nun konuşmasının ardından zeybek ve halk oyunları izlendi. Daha sonra çeşitli spor gösterileri ile devam eden törende, il genelinde yapılan Cumhuriyet konulu yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Kutlama programı geçit töreni ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.