Sultanhanı'nda 29 Ekim kutlamaları

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Cumhuriyetin 98. Yıl dönümü Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde düzenlenen program ile kutlandı.

Sultanhanı Kervansarayı önündeki programda konuşma yapan Kaymakam Hasan Hüseyin Alpaslan, Cumhuriyet Bayramını kutladı. Programda öğrenciler şiirlerini okudu. Kutlama programı, öğrencilerin hazırlamış oldukları 29 Ekim müzikli gösterisinin ardından Kaymakam Hasan Hüseyin Alpaslan'ın katılan öğrenci ve vatandaşların bayramlarını kutlamasıyla sona erdi.

Kutlama programına, Sultanhanı Kaymakamı Hasan Hüseyin Alpaslan, Belediye Başkanı Fahri Solak, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, öğretmen ve öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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