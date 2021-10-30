Minik öğrenciler jandarmada hem eğlendi hem eğitim aldı

Aksaray’da sırtlarına bağladıkları Türk bayraklarıyla İl Jandarma Komutanlığına gelen minik öğrenciler gün boyu hem eğlendi hem de eğitim aldı.

Aksaray’da Hayme Hatun Anaokulu öğrencileri İl Jandarma Komutanlığına giderek jandarma personeli ile unutamayacakları bir gün geçirdi. Trafik başta olmak üzere birçok konuda eğitim alan minik öğrenciler daha sonra gönüllerince eğlendi. Eğitim parkurlarını gezen öğrenciler büyük Türk bayrağı ile de gösteri sergiledi. Sırtlarındaki Türk bayrakları ile jandarmayı gezen minik öğrenciler Jandarma Narkotik Köpeği Beri’nin hünerlerini izledi. Ardından uygulamalı olarak trafik eğitimi alan minik öğrenciler yollarda karşıdan karşıya geçme, araçlarda emniyet kemeri takma gibi birçok alanda eğitim aldı. Eğitimlerin ardından minik öğrencilere trafik dedektifi kimliği verildi. Son olarak çocuklar jandarma personeliyle birlikte jandarma pastası kesti.

Hayme Hatun Anaokulu Okul Öncesi Öğretmeni Ayfer Erdem (33) jandarma ekiplerine teşekkür ederek, “Bu etkinliğimizi Valimiz Hamza Aydoğdu, İl Milli Eğitim Müdürümüz Hacı Ömer Kartal refakatinde yaptığımız için onlara çok teşekkür ediyorum. Jandarmanın bizim için hazırladıkları sürprizler çok güzeldi. Balon ve pastalar olsun. En çokta ülkemizde son zamanlarda artan trafik kazalarından dolayı bizim çocuklarımıza emniyet kemerinin önemini ve çocuklarımıza bütün araçları gezdirerek bunu gösterdiler. Eğitimler verdiler. Çok güzel oldu” dedi.

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