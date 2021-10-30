Kuzeyboru - Mert Grup Sigorta: 3-2

Yemen'de bombalı saldırı: Çok sayıda can kaybı var

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Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY (DHA)SALON: Aksaray

HAKEMLER: Hakkı Demiralay, Pınar Elma

KUZEYBORU: Hande Korkut, Ryhkliuk, Mitchem, Fulden Ural, Selin Hazal, Arelya Karasoy (Dilek Kınık)

MERT GRUP SİGORTA: Cansu Aydınoğulları, Paskova, Özge Nur Çetiner, Lopez, Biryukova, Merve İkbal Albayrak (Gizem Çerağ Düzeltir, Defne Tokol)

SETLER: 25-19, 21-25, 16-25, 25-18, 15-7

SÜRE: 134 dakika (30, 28, 29, 28, 19)Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6'ıncı haftasında Kuzeyboru sahasında Mert Grup Sigorta´yı 3-2 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-10-30 20:25:00



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