Aksaray jandarmadan 40 milyonluk “saf alüminyum” kaçakçılığı operasyonu Aksaray’da nükleer enerji üretimi ve füze yapımında kullanılan 40 milyon TL değerinde 16 kilogram saf alüminyum ele geçirildi

Aksaray’da nükleer enerji üretimi ve füze yapımında kullanılan “saf alüminyum” kaçakçılığına yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, bir otomobilin bagajında piyasa değeri yaklaşık 40 milyon TL olan 16 kilogram zenginleştirilmiş saf alüminyum maddesi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şahsın nükleer enerji üretimi ve füze yapımında kullanılan saf alüminyum bulundurduğunu ve bunu satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. İstihbari bilgiler doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri, Aksaray’ın merkeze bağlı Ekecikşeyhler köyünde yaşayan Taki Y. (48) isimli şahsı takibe aldı. 8 gün boyunca yapılan teknik ve fiziki takip sonucu yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri, köydeki müstakil eve operasyon düzenledi. Aramalarda, bahçede bulunan otomobilin bagajında çuval içine gizlenmiş 4 külçe halinde 16 kilogram zenginleştirilmiş saf alüminyum ele geçirildi. Aracın torpidosunda da bir adet kuru sıkı tabanca ele geçirilirken, 16 kilogram saf alüminyumun piyasa değerinin yaklaşık 40 milyon TL olduğu öğrenildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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