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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Narlıgöl Projesi Perşembe günü kurula sunulacak

İHA

Narlıgöl Projesi Perşembe günü kurula sunulacak

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Niğde ve Aksaray il sınırında bulunan doğa harikası Narlıgöl için her iki şehrinde ortak bir projesi olduğunu belirterek, projenin Perşembe günü Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna sunulacağını söyledi.
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ile Niğde’de bir araya gelerek projeler ve çalışmalar hakkında istişarede bulundu. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ile iki ilin ortak değeri olan Narlıgöl’de daha önce incelemelerde bulunarak bölgede uygulanacak projelerle ilgili çalışma başlatılması kararı aldıklarını anımsatan Vali Hamza Aydoğdu, “Niğde valimiz ile Kapadokya bölgesinin tek krater gölü, kalp şeklindeki görüntüsüyle her mevsim ziyaretçilerin ilgisin çeken Narlıgöl’ü değerlendirdik. Kadim bir geçmişe sahip gölün aslına uygun bir şekilde kurullardan geçecek projeyle daha farklı ve güzel bir yer olacağını söylemek istiyorum. Narlıgöl’ün ihtiyaç duyulan bütün tesis ve hizmet çeşidi ile turizme en iyi şekilde hizmet vermesi için misafir karşılama merkezi ve restoran yapımını Niğde ilimiz de üstlendi. İnşallah iki proje beraber tamamlandığında Narlıgöl hem Niğde’nin hem Aksaray’ın ortak değeri olarak yerli ve yabancı turistlere hizmet edecek. Niğde ve Aksaray’ın kadim dost ve kardeşliği bu proje ile pekişmiş olacak. Yeni projemiz inşallah Perşembe günü Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna sunulacak. Niğde Valimiz Yılmaz Şimşek’in bizi ağırlamasından çok mutlu olduğumu belirterek, göl ve çevresinde yürütülecek projelere verdiği değerli katkısı ve ilgisi nedeniyle Niğde Valimiz Yılmaz Şimşek’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

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