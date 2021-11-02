Aksaray Belediyesi minik dostlarımızın yanında

Aksaray Belediyesi sokak hayvanlarına yönelik yaptığı çalışmalarla aynı dünyayı paylaşılan minik dostların yanında olmayı sürdürüyor.

Havaların soğumasıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılamak için belediye ekiplerince birçok noktaya mama bırakılıyor. Yaşamını sokakta sürdüremeyecek hayvanlar ise Aksaray Belediyesi Sokak Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine götürülerek belediye veteriner hekimliği tarafından tedavi edildikten sonra yeni yuvaları olan hayvan barınağında gözetim altına alınıyor. Kış mevsimi öncesinde sokak hayvanlarının aç kalmaması için belli aralıklarla şehir genelinde mama kaplarına yem ve su takviyesi yapılıyor.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, soğuyan havalarla beraber sokak hayvanlarının da olumsuz etkilendiğini belirterek, “Can dostlarımıza yönelik periyodik olarak sürdürdüğümüz mama ve su dağıtımını kış mevsimiyle beraber daha da artırdık. Mevsim şartlarından dolayı beslenme alanları daralan minik dostlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Vatandaşların desteğe ihtiyaç duyan hayvanlar için iletişim hattı; 444 55 68 çağrı merkezini ya da 0552 888 68 68 numaralı Whatsapp ihbar hattını arayarak Aksaray Belediyesi’ne iletişime geçebilecekler.

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