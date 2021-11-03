Jandarmadan öğrencilere “Trafik güvenliği” eğitimi

Aksaray’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilkokul öğrencilerine “Trafik güvenliği” eğitimi verdi.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri sorumluluk bölgelerinde bulunan tüm ilkokulları gezerek öğrencilerle bir araya geliyor. Ülkemizde yaşanan trafik kazalarının önlenmesi, okul servislerinde alınması gereken önlemler gibi bilgilerle öğrencilere eğitim veren jandarma ekipleri emniyet kemeri, kırmızı ışık ve yaya geçitleriyle ilgili de geniş kapsamlı bilgiler verdi.

Jandarmadan yapılan açıklamada, “Trafik eğitimleri ile yarının bireylerinin şimdiden yetiştirilmesi ve onların yetiştireceği nesillere alt yapı oluşturulması hedeflenmiştir. Trafik bilincini ileri seviyeye getirmek amacıyla çocuklarımıza yönelik farkındalık çalışmalarımıza ve trafik eğitimi faaliyetlerimize hassasiyetle devam edilecektir” denildi.

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