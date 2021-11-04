Rektör Şahin: “Tıp fakültesinde çok iyi durumdayız”

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, yola çıkarken Tıp Fakültesinin yaklaşık 10 yıllık bir süreçte ayakları üzerinde durabilir bir noktaya geleceğini ifade ettiklerini anımsatarak, bugün çok iyi bir noktada olduklarını söyledi.

Tıp fakültesi öğrencileriyle bir programda bir araya gelen ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, birinci, ikinci, dördüncü ve beşinci sınıf tıp fakültesi öğrencilerinin ASÜ çatısı altında olduğunu, üçüncü sınıf öğrencilerinin de önümüzdeki yıl yuvalarına geleceklerini ve ilk mezunları verir bir noktaya erişmiş olacaklarını ifade etti. 2015 yılında yola çıkarken Tıp Fakültesinin yaklaşık 10 yıllık bir süre sonunda ayakları üzerinde durur bir hale geleceğini belirttiklerini anımsatan ASÜ Rektörü, “Tıp fakülteleri uzun, ince bir yol. Akademik kadronun oluşması, öğrencilerin şehre gelmesi, bir takım fiziki hazırlıklar. Bugün, başladığımız noktaya göre çok iyi durumdayız. Eksiklerimizi her yıl tamamlayarak ilerliyoruz” dedi.

Yapılan açıklamanın ve akşam yemeğinin ardından Rektör Şahin kısa bir ney dinletisi sundu. Etkinlik, öğrencilerin de şarkılar söylemesi ve genel istişare ile tamamlandı.

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