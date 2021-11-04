Rektör Şahin: “Tıp fakültesinde çok iyi durumdayız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Şahin: “Tıp fakültesinde çok iyi durumdayız”

İHA

Rektör Şahin: “Tıp fakültesinde çok iyi durumdayız”

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, yola çıkarken Tıp Fakültesinin yaklaşık 10 yıllık bir süreçte ayakları üzerinde durabilir bir noktaya geleceğini ifade ettiklerini anımsatarak, bugün çok iyi bir noktada olduklarını söyledi.
Tıp fakültesi öğrencileriyle bir programda bir araya gelen ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, birinci, ikinci, dördüncü ve beşinci sınıf tıp fakültesi öğrencilerinin ASÜ çatısı altında olduğunu, üçüncü sınıf öğrencilerinin de önümüzdeki yıl yuvalarına geleceklerini ve ilk mezunları verir bir noktaya erişmiş olacaklarını ifade etti. 2015 yılında yola çıkarken Tıp Fakültesinin yaklaşık 10 yıllık bir süre sonunda ayakları üzerinde durur bir hale geleceğini belirttiklerini anımsatan ASÜ Rektörü, “Tıp fakülteleri uzun, ince bir yol. Akademik kadronun oluşması, öğrencilerin şehre gelmesi, bir takım fiziki hazırlıklar. Bugün, başladığımız noktaya göre çok iyi durumdayız. Eksiklerimizi her yıl tamamlayarak ilerliyoruz” dedi.
Yapılan açıklamanın ve akşam yemeğinin ardından Rektör Şahin kısa bir ney dinletisi sundu. Etkinlik, öğrencilerin de şarkılar söylemesi ve genel istişare ile tamamlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Dinçer: “Aksaray için gece gündüz çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Dinçer: “Aksaray için gece gündüz çalışıyoruz”
Jandarmadan öğrencilere “Trafik güvenliği” eğitimi
YEREL HABERLER Jandarmadan öğrencilere “Trafik güvenliği” eğitimi
5 kişilik aile, kalorifer kazanından sızan gazdan zehirlendi
YEREL HABERLER 5 kişilik aile, kalorifer kazanından sızan gazdan ...
Dondurma çalan 2 şahıs bekçilere yakalandı
YEREL HABERLER Dondurma çalan 2 şahıs bekçilere yakalandı
Rektör Şahin: “Öğrenciler, üniversitenin asli unsurlarıdır”
YEREL HABERLER Rektör Şahin: “Öğrenciler, üniversitenin asli ...
Aksaray Belediyesi minik dostlarımızın yanında
YEREL HABERLER Aksaray Belediyesi minik dostlarımızın yanında
Narlıgöl Projesi Perşembe günü kurula sunulacak
YEREL HABERLER Narlıgöl Projesi Perşembe günü kurula sunulacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.