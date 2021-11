Yabani bitkiler köy kadınlarının geçim kaynağı oldu

Aksaray’da gurbetçi vatandaşın köyüne yaptığı yatırımla kadınlar tek tek temizledikleri tarımsal ve yabani bitkileri boyayıp süsleyerek dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç ediyor.

Aksaray’ın merkeze bağlı Hırkatol köyünde yaşayan kadınlar yaz aylarında izne gelen gurbetçi köylüleri tarafından yurtdışındaki çiçek dükkanında satılmak üzere süs ürünleri yapmak için teşvik edildi. Köyün ilkokulunda 26 yıldır öğretmenlik yapan Ayşe Aydoğan (50) ve köy muhtarı olan eşi Mustafa Aydoğan’dan (52) yardım isteyen kadınlar ilk olarak tarımsal ve yabani bitkiler üzerine kısa bir eğitim aldı. Köyün öğretmeni ve muhtar olan eşi tarafından desteklenen kadınların istihdam edilmesi ve süs ürünlerini üretebilmesi için Belçika’da yaşayan gurbetçinin köydeki ailesi ile işbirliği yapılarak 100 kadının istihdam edildiği köy halkının yardımları ile fabrika kuruldu. Köy halkının desteklediği 100 kadın tavşan kuyruğu, buğday, sorgun, keten tohumu, yulaf, sedef otu ve şeytan dikeni gibi bitkileri toplamaya başladı. Köydeki dere yataklarından ve hasadı yapılan tarlalardan topladıkları bitkileri getirdikleri fabrikada tek tek temizleyen kadınlar öğretmen ve muhtar tarafından Tunus’tan davet edilen Ziraat Mühendisi Walid Kochbati ile farklı şekillerde süs haline getirdi. Hünerli köy kadınları önceden şekillendirdikleri süs ürünlerini kazanlarda ısıttıkları doğal boyalarla 3 farklı renge boyayarak ihraca hazır hale getirdi.



4 ülkeye gurbetçi köylülerinin tanıtımı ile ihraç ettiler

Köyde kurdukları fabrikada ürettikleri süs ürünlerini gurbetçi İbrahim Çal ve ailesinin yardımıyla yurtdışında bulunan çiçek dükkanında satışa gönderen kadınların el emeklerine köye izne gelen diğer gurbetçiler tarafından da ilgi artınca yurtdışındaki tanıtım arttı. Amerika, İngiltere, Belçika ve Hollanda’da yaşayan gurbetçilerin ve Tunus’tan gelen ziraat mühendisinin yurtdışına tanıttığı süs ürünleri 4 ülke başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ihraç edildi. Kadınların ürettiği süs ürünleri şimdiye kadar 16 kez tırlarla ihraç edildi. Kadınlar 17. ihracat için hazırlıklarını sürdürdü.



“Biz onların her türlü ihtiyacını karşılayacağız”

Üretim merkezini ziyaret eden Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, “Burada inanılmaz bir manzara var. 100 hanımefendi bizim tabiatta gördüğümüzde belki kaçtığımız kamışları, dikenleri burada toplayıp onları belli bir estetik kazandırıp, kazanlarda boyayıp kuruttuktan sonra tüm dünyaya ihraç ediyoruz. Bunlar aslında süs bitkileri, ofislerimize, evimize koyduğumuz rengarenk bitkiler bunlar. Şu an 100 hanımefendi çalışıyor. İnşallah gelecek yıl istihdamı 2 katına çıkaracaklar burada. Biz de onların bütün eksikliklerini, her türlü ihtiyaçlarını gidereceğiz. Özellikle Aksaray’ın merkezine bağlı bir köyünde 100 tane hanıma bir istihdam sağlanması, onların burada mutlu ve huzurlu bir şekilde bütün dünyaya dikenlerden bir estetik sanat oluşturmaları ve bunu katma değere dönüştürmeleri mutluluğun tarifsiz şeklidir. Amerika’ya, Hollanda’ya, Fransa’ya, Almanya’ya, İngiltere’ye gidiyor. 4 ayrı çeşit gönderiliyor. Zaten Hollanda’ya gittikten sonra Hollanda üzerinden bütün Avrupa’ya dağılıyor” dedi.

Köyde yaşayan Gülferiye Çal (54), “Bu bizim için bir hayaldi. Köyümüze böyle bir işletme açılması, bütün kadınları burada çalıştırmak, istihdam sağlamak, böyle güzel işlere imza atmak. İnşallah denemelerimiz başarılı oldu. İleride daha büyük işlere imza atacağız. Bu yıl 75 ile 100 arası kadın çalıştırıyoruz. İnşallah ileriki yıllarda 250300’e kadar çalıştırmayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Üretimde çalışarak kendi kazancını sağlayan 21 yaşındaki Hatice Çal ise “Biz arazilerden çeşitli bitkiler topluyoruz. Seterya, polaris gibi bitkileri biz kesip bağlayıp yurtdışına gönderiyoruz. Bu köyde de köy halkımız ekmek parası kazanıyor. Herkes evinin ihtiyacını, çocuklarının ihtiyacını karşılamak için çalışıyor. Biz bu işten çok memnunuz devam gelirse çok seviniriz” ifadelerini kullandı.

