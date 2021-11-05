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14 koyunla başladı, şimdi hem yetiştiriyor hem de satıyor

DHA

14 koyunla başladı, şimdi hem yetiştiriyor hem de satıyor


Erkan ALTUNTAŞHilmi YOL/AKSARAY,(DHA)AKSARAY'ın Eskil ilçesinde 3 yıl önce 14 koyunla besiciliğe başlayan Ahmet Yalvaç (35), mart ayında aldığı destek kredisiyle koyun sayısını 150'ye çıkarttı. Mart ayından bugüne kadar 120 kuzu yetiştirip ve yanında bir çoban çalıştırmaya başlayan Yalvaç, ''Hem kuzu, hem de süt satışından 100 bin lira civarında gelir elde ettim'' dedi.  
Eskil ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan 2 çocuk babası Ahmet Yalvaç, çiftçilik yaparak geçimini sağlarken 3 yıl önce küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapmaya başladı. Evinin yanındaki ağılda 14 koyun yetiştiren Yalvaç, geçen mart ayında 'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var' projesinden destek almak için valiliğe başvurdu. Ardından aldığı 120 bin lirayla 135 koyun alarak koyun sayısını yükseltti.
KOYUNLAR GELİR KAYNAĞI OLDU 
Koyunlardan elde ettiği süt ve kuzuları satarak geçimini sağlamaya başlayan Yalvaç, işlere tek başına yetişemeyince çoban çalıştırmaya başladı. Yaşadıklarını anlatan Yalvaç, şunları söyledi:
''Bu destekten komşularım sayesinde yararlandım. 14 koyunla, başladığım hayvan yetiştiriciliğinde şu an 150 hayvanım var. İşimi seviyorum, üretimim devam ediyor. Şu ana kadar yaklaşık 120 kuzu yetiştirdim. Büyük bir kısmını sattım. Aynı zamanda süt de satıyorum. Mart ayından itibaren hem kuzu, hem de süt satışından 100 bin lira civarında gelir elde ettim. Kuzular benim en büyük sevgi kaynağım oldu. Bu işi yapacak genç köylülerimize tavsiye ederim. Devletimiz verdiği destek çok büyük bir avantaj" dedi.
Ahmet Yalvaç'ın yanında çobanlık yapan Abdullah Pak ise, "Ben de bu proje sayesinde çoban olarak üreticimizin yanında çalışmaya başladım. Evimin geçimini buradan sağlıyorum" diye konuştu.
'BİNİN ÜZERİNDE KİŞİYİ KÖYDE TUTMAYI BAŞARDIK'
Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, 7 Ekim 2020'de başlayan projeye 1300 kişinin başvurduğunu belirterek, ''Müracaat edenlerden yüzde 90´ı bu projeden yararlandı. Şehrimizdeki küçükbaş hayvan varlığında da bu proje sayesinde artış yaşandı. 150 bin TL üreticilere kredi verildi. Bu kredileri üreticilerimiz 7 yılda ödeyecekler. Orta ölçekli aileleri destekleyen önemli bir projedir. Tarım bakanlığının tavsiye ettiği ve Aksaray valiliğinin destekleri ile gerçekleşin bir projedir. Köydeki insanların büyük bir çoğunluğu köylerden şehre göçüp organize sanayide asgari ücretle çalışıyor. Bu proje sayesinde binin üzerinde kişiyi köyde tutmayı başardık. Yararlanan üreticilerimizin tamamı bu projeden çok memnun" dedi. 
  DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-11-05 12:23:17

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