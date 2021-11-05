Down Sendromlu öğrenci yaptığı konuşmayla herkesi kendine hayran bıraktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Down Sendromlu öğrenci yaptığı konuşmayla herkesi kendine hayran bıraktı

İHA

Down Sendromlu öğrenci yaptığı konuşmayla herkesi kendine hayran bıraktı

Aksaray’da Kızılay Haftası etkinliğinde eline aldığı mikrofonla Kızılay’ı anlatan Down Sendromlu öğrenci yaptığı konuşmayla herkesi kendine hayran bıraktı. Konuşmasının ardından okul bahçesinde oyun havası eşliğinde oynayan Down Sendromlu öğrenciler renkli görüntüler oluşturdu.
Aksaray’da özel öğrencilere eğitim veren Hacı Ömer Usluer Özel Uygulamalı Eğitim Meslek Okulu öğrencilerine Kızılay Haftası nedeniyle “Türk Kızılay” konulu eğitim verildi. Kızılay Aksaray Şubesi ve okul yönetiminin ortaklaşa düzenlediği eğitim kapsamında bilgiler alan özel öğrenciler, eğitimin ardından bir kutlama programı düzenledi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen ve renkli görüntülere sahne olan programda özel öğrenciler aldıkları eğitimin ardından öğrendiklerini hem resim yaparak hem de anlatarak davetlilere sundu. Aldığı Kızılay eğitiminin ardından davetlilerin önüne çıkan ve mikrofonu eline alan Down Sendromlu Ali Yücesoy (19) yaptığı konuşmayla herkesi kendine hayran baraktı. Dilinin döndüğü kadarıyla Kızılay’ı anlatmaya çalışan Down Sendromlu Yücesoy konuşmanın ardından arkadaşlarıyla okul bahçesinde müzik eşliğinde oynadı. Özel öğrencilerin doyasıya eğlendiği kutlama programında okul çevresine tabaklarda kedi ve köpek maması bırakıldı. Ardından Kızılay görevlileri tarafından özel öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.
Program kapsamında bilgiler veren okul müdürü Deniz Han, “Hacı Ömer Usluer Özel Eğitim Okulu olarak bugün Kızılay ile birlikte Kızılay Haftasını kutladık. Okulumuz 150 öğrenciden oluşup 4 ayrı bölümü bulunmaktadır. 50’ye yakın personelimiz vardır. Burada öğrencilerimizin akademik eğitiminin dışında mesleki eğitim de verilmektedir. Okulumuzda bir farkındalık oluşsun diye Kızılay Haftası kutlaması yapıldı. Resim sergisi açtık. Biz sadece insanlara değil aynı zamanda hayvanlara da önem veriyoruz. Bu kapsamda da bir farkındalık oluşturmak için köpek ve kedi maması okul bölgesine bırakıldı” şeklinde konuştu.
Kızılay Aksaray Şube Başkanı Yusuf Öztürk ise “Özel talebelerimizle bir araya gelerek Kızılay’ın ne olduğunu anlattık. Çocuklarımıza çeşitli hediyeler dağıttık” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

14 koyunla başladı, şimdi hem yetiştiriyor hem de satıyor
YEREL HABERLER 14 koyunla başladı, şimdi hem yetiştiriyor hem de ...
Yabani bitkiler köy kadınlarının geçim kaynağı oldu
YEREL HABERLER Yabani bitkiler köy kadınlarının geçim kaynağı oldu
Rektör Şahin: “Tıp fakültesinde çok iyi durumdayız”
YEREL HABERLER Rektör Şahin: “Tıp fakültesinde çok iyi durumdayız”
Başkan Dinçer: “Aksaray için gece gündüz çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Dinçer: “Aksaray için gece gündüz çalışıyoruz”
Jandarmadan öğrencilere “Trafik güvenliği” eğitimi
YEREL HABERLER Jandarmadan öğrencilere “Trafik güvenliği” eğitimi
5 kişilik aile, kalorifer kazanından sızan gazdan zehirlendi
YEREL HABERLER 5 kişilik aile, kalorifer kazanından sızan gazdan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.