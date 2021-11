Aksaray’da Kızılay Haftası etkinliğinde eline aldığı mikrofonla Kızılay’ı anlatan Down Sendromlu öğrenci yaptığı konuşmayla herkesi kendine hayran bıraktı. Konuşmasının ardından okul bahçesinde oyun havası eşliğinde oynayan Down Sendromlu öğrenciler renkli görüntüler oluşturdu.

Aksaray’da özel öğrencilere eğitim veren Hacı Ömer Usluer Özel Uygulamalı Eğitim Meslek Okulu öğrencilerine Kızılay Haftası nedeniyle “Türk Kızılay” konulu eğitim verildi. Kızılay Aksaray Şubesi ve okul yönetiminin ortaklaşa düzenlediği eğitim kapsamında bilgiler alan özel öğrenciler, eğitimin ardından bir kutlama programı düzenledi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen ve renkli görüntülere sahne olan programda özel öğrenciler aldıkları eğitimin ardından öğrendiklerini hem resim yaparak hem de anlatarak davetlilere sundu. Aldığı Kızılay eğitiminin ardından davetlilerin önüne çıkan ve mikrofonu eline alan Down Sendromlu Ali Yücesoy (19) yaptığı konuşmayla herkesi kendine hayran baraktı. Dilinin döndüğü kadarıyla Kızılay’ı anlatmaya çalışan Down Sendromlu Yücesoy konuşmanın ardından arkadaşlarıyla okul bahçesinde müzik eşliğinde oynadı. Özel öğrencilerin doyasıya eğlendiği kutlama programında okul çevresine tabaklarda kedi ve köpek maması bırakıldı. Ardından Kızılay görevlileri tarafından özel öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Program kapsamında bilgiler veren okul müdürü Deniz Han, “Hacı Ömer Usluer Özel Eğitim Okulu olarak bugün Kızılay ile birlikte Kızılay Haftasını kutladık. Okulumuz 150 öğrenciden oluşup 4 ayrı bölümü bulunmaktadır. 50’ye yakın personelimiz vardır. Burada öğrencilerimizin akademik eğitiminin dışında mesleki eğitim de verilmektedir. Okulumuzda bir farkındalık oluşsun diye Kızılay Haftası kutlaması yapıldı. Resim sergisi açtık. Biz sadece insanlara değil aynı zamanda hayvanlara da önem veriyoruz. Bu kapsamda da bir farkındalık oluşturmak için köpek ve kedi maması okul bölgesine bırakıldı” şeklinde konuştu.

Kızılay Aksaray Şube Başkanı Yusuf Öztürk ise “Özel talebelerimizle bir araya gelerek Kızılay’ın ne olduğunu anlattık. Çocuklarımıza çeşitli hediyeler dağıttık” ifadelerini kullandı.

