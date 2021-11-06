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Jandarma anneleri, anneler çocukları kurtaracak “En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi Aksaray'da jandarma ekipleri, annelere narkotik eğitimi verdi

İHA

Jandarma anneleri, anneler çocukları kurtaracak “En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi Aksaray'da jandarma ekipleri, annelere narkotik eğitimi verdi

Aksaray'da “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında annelere eğitim veren jandarma ekipleri, anneler aracılığı ile gençleri uyuşturucu belasından kurtarmayı amaçlıyor.
Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi amaçlanarak İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında, Aksaray’da köylerde ve beldelerde narkotik eğitimi veren jandarma ekipleri, annelerle bir araya geliyor. Aksaray İl Jandarma Komutanlığında görevli uzman ekipler, köy köy, belde belde gezerek eğitimlerini sürdürüyor. Köy ve beldelerde meydanlarda anneler ile buluşan jandarma ekipleri, uyuşturucu kullanan çocuklarda rastlanan hal ve hareketler, fiziksel belirtiler ve gıda tüketimine kadar tüm belirtileri bir bir anlatıyor. Belirtilerin gözlenmesi halinde öncelikle jandarmaya haber verilmesi gerektiğini anlatan ekipler, uyuşturucunun temin edilmesi hususunda araştırmaların yapılacağını, sağlık ekiplerince de gençlerin gerekli görülmesi halinde tedavi sürecinin başlatılacağını anlattı.

“Kaybetme lüksümüz olmayan bir şey varsa genç kitlemizdir”
Eğitime katılarak bilgiler alan Saratlı Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Müdürü Handan Ergünenç (39), eğitimlerin son derece verimli olduğunu belirterek, “Bugün jandarmamız çok güzel bir eğitim gerçekleştirdi. Bir eğitimci olarak öncelikle onlara çok teşekkür ediyorum. Toplumumuzda asla kaybetme lüksümüz olmayan bir şey varsa o da genç kitlemizdir. Genç kitlemizin de anne karnına düştüğü andan itibaren en büyük gözetleyici ve koruyucusu annelerdir içgüdüsel olarak. Bugün burada hem çalışan annelere hem de ev hanımlarına çok güzel bir eğitim verildi. Eğitimin konusu uyuşturucu bağımlılığıydı ve uyuşturucu maddesini tanımaktı. Uyuşturucu kullanma eğilimi olan veya kullanan gençlerde oluşan belirtilerin anneler tarafından tespit edilebilmesi yeteneğini onlara aşılayabilmekti. Annelerimiz bu konuda bilinçlendiler ve bundan sonrasında artık uyuşturucu kullanan gençlerimizin daha fazla önüne geçebileceğimizi düşünüyorum. Bu anlamda kaymakamlığımıza, jandarmamıza, Aksaray Valiliğimize teşekkür ediyorum” dedi.
Dört çocuk annesi Gönül Kaplan (54) ise “Tabii ki de çok faydalı oldu. Keşke bu tür eğitimler sık sık verilse, gündeme gelse. Ben 4 çocuk annesiyim, bilmiyordum çocuklarda nasıl değişiklik olacağını. Ama bundan sonra daha çok takip edeceğim, daha çok üzerlerinde kontrollü olacağım. Çok faydalı bir şey oldu. Jandarmamıza böyle bir proje hazırlayıp sunduğu için teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.
Saratlı Belde Belediye Başkanı Zeki Türker (49) de jandarma ekiplerinin sürekli olarak eğitim verdiğini belirterek, “Jandarma ekiplerimiz sürekli köylerimize kasabalarımıza geliyor. Burada her alanda bizlere eğitimler veriyor. Şimdiki eğitim de narkotik eğitimiydi ve halkımız bilinçlendi, çok iyi oldu. Gerçekten emeklerine, yüreklerine sağlık” diye konuştu.
Eğitimlerin ardından annelere bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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