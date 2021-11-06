Kuzeyboru - Yeşilyurt: 3-0

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Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY (DHA) -

SALON: Aksaray

HAKEMLER: Yasin İlhan, Ahmet Çenesiz

KUZEYBORU: Hande, Ryhkliuk, Mitchem, Fulden, Yasemin, Arelya (Dilek, Işıl)

YEŞİLYURT: Ceren, Ezgi Derin, Veltman, Nazlı Eda, Krystyna, Neslişah (Pınar, Burcu)

SETLER: 25-12, 25-16, 25-11

SÜRE: 68 dakika (21, 25, 22)

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 7'ncı haftasında Kuzeyboru sahasında Yeşilyurt'u 3-0 mağlup etti.

DHA-Spor Türkiye-Aksaray

2021-11-06 21:13:23



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