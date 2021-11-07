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200 kilometrelik Tuz Gölü fay hattının kabuk hareketleri inceleniyor AFAD Müdürü Türkmen: “Olası bir depremde Aksaray olumsuz etkileniyor”

İHA

200 kilometrelik Tuz Gölü fay hattının kabuk hareketleri inceleniyor AFAD Müdürü Türkmen: “Olası bir depremde Aksaray olumsuz etkileniyor”

Aksaray, Ankara ve Niğde illerinden geçen 200 kilometre uzunluğundaki Tuz Gölü fay hattının kabuk hareketleri Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince inceleniyor. Bölgenin depremselliği açısından son derece önem taşıyan Tuz Gölü fay hattında yaşanacak olası bir depremde Aksaray ve çevre iller olumsuz etkileniyor.
Aksaray’da AFAD ekipleri doğal afetlere yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında Tuz Gölü fay hattında inceleme başlattı. Olası bir depremde yaşanacak olumsuzlukların öngörülerek gerekli tedbirlerin alınması kapsamında yapılan çalışmalarda AFAD ekipleri bölgenin en önemli fay hattı olan Tuz Gölü fay hattında GPS ile ölçümler yaparak hattın kabuk hareketlerini inceledi. İlk yapılan incelemelerde kısmen hareketliliğin görüldüğü ölçüm ve incelemelerde olası bir depremde Aksaray’ın olumsuz etkileneceği ortaya çıkarken, Aksaray ile birlikte çevre illerinde bu depremden etkileneceği belirlendi. AFAD yetkilileri oluşturdukları risk raporu ile uygun olmayan binaların biran önce uygunlaştırılması gerektiğine önemle vurgu yaptı.

“Olası bir depremde ilimiz genelini kapsıyor”
Aksaray AFAD Müdürü Cezmi Türkmen, Tuz Gölü fay hattının birçok yerleşim yerinden geçtiğini belirterek, “Tuz Gölü fay hattı diri bir fay hattı. 200 kilometre uzunluğunda bir fay hattı. Birçok yerleşim birimimizin içinden veya çok yakınından geçiyor. Etki alanı çok fazla ve yüksek. Tuz Gölü fay hattının kabuk hareketlerini inceliyoruz şu anda. Yani yıllık yer değişimlerini ölçüyoruz GPS ile. Bu bize Tuz Gölü fay hattının ne kadar bir enerji boşaltacağını, ne kadarlık bir alanı etkileyeceğini bize veriyor. Bu verileri elde ettik zaten. Şu anda bitti. Olası bir depremde ilimizin genelini kapsıyor. Herhangi bir deprem olması halinde ilimizi olumsuz etkiliyor, onu söyleyebilirim. Yıkımlarımız da var. Çevre illerimizi de etkiliyor. Özellikle Nevşehir, Niğde, Kırşehir gibi illerde bundan etkilenir” dedi.

“Riski en aza indirmeliyiz”
Olası bir depreme karşı dayanıksız yapı stokunun bir an önce yok edilmesi gerektiğine dikkat çeken AFAD Müdürü Türkmen, “Depremin ne zaman olacağını bilemeyiz, mümkün değil. Bunu bilimsel olarak önceden tespit edebileceğimiz bir sistemimiz yok. Biz, depremden sonraki arama, kurtarma, müdahale ve risk azaltma çalışmalarına yoğunlaştık. Müdahale de ve müdahale gücümüzde bir sıkıntı yok. Ama ilimizdeki yapı stokunu biran önce belirleyip bu Tuz Gölü fay hattının üretmiş olduğu büyüklüğe dayanamayacak yapıları tespit edip onları bir an önce yok edip riski en aza indirmeliyiz. Risk azaltma planımızı da bitirdik. Ama 2022’de buna yoğunlaşacağız. Planlama çalışmaları bitti, önlemlerle ilgili olarak da ne önlemler alacağımızı belirledik ve bitirdik. Kurumların görevlerini tespit ettik. Hangi kurumlar ne iş yapacak onları belirledik, eylem planlarını da bitirdik. Bunu valimizle, koordinasyon kurulu üyelerimiz ve il müdürlerimizle paylaşacağız bunu” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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