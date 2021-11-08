Alkollü sürücü otomobili ile tıra arkadan çarptı: 1 ağır yaralı

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Aksaray’da kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarpan otomobilin alkollü sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Tacin Mahallesi Aşık Molla Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacılar Harmanı Mahallesi istikametinden Taşpazar Mahallesi'ne seyreden İbrahim U. (33) idaresindeki 68 BP 793 plakalı Renault marka otomobil, sürücünün ışıkları fark etmemesi sonucu kırmızı ışıkta bekleyen Adem B. (48) yönetimindeki 06 BLN 620 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tırın dorsesine sıkışan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi ambulans içerisinde yaparken, yoldan geçen diğer sürücüler tırın dorsesinin altında sıkışan otomobili iterek çıkardı. Yaralı sürücü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün 2,60 promil alkollü olduğu tespit edilirken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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