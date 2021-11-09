Otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü

Hilmi YOL/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'ın Sultanhanı ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Hacı Ömer Arslanhan (65) ile arkasında oturan Mehmet Ali Küçük (72) yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında AksarayKonya karayolu Sultanhanı Sanayi Sitesi yakınında meydana geldi. Yasin İyilik (45) yönetimindeki 50 ART 275 plakalı otomobil, sanayi sitesinden çıkıp ilçe merkezine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan çiftçi Hacı Ömer Arslanhan yönetimindeki 68 EP 437 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, motosikletten fırlayan Hacı Ömer Arslanhan ve arkasında oturan terzi Mehmet Ali Küçük yaşamını yitirdi, otomobil sürücüsü Yasin İyilik ise yaralandı. Yasin İyilik, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Arslanhan ve Küçük'ün cansız bedenleri de otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu.
Bu arada kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-11-09 16:41:08
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.