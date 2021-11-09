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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

İHA

Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Aksaray’da yabancı uyruklu uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Müstakil ev ve çevresinde yapılan aramada metamfetamin maddesi ile hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde adeta kuş uçurmayan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri 4 yabancı uyruklu şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen NSM ekipleri isimlerini belirledikleri 4 şüpheliyi teknik ve fiziksel takibe aldı. Yaklaşık 1 hafta boyunca gerçekleştirilen operasyonda yeterli delil ve bulgulara ulaşan ekipler operasyon için düğmeye bastı. Kılıçaslan Mahallesi'nde müstakil bir eve yönelik gerçekleştirilen operasyonda Abdulmanam Ö. (25), Yousuf C. (22), Abdolrahmen Beyg B. (25) ve Soleıman C. (22) isimli 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde, ikamette ve çevresinde yapılan aramada 130 gram metamfetamin maddesi ve hassas terazi ele geçirildi. 4 şüpheli Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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