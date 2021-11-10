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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çöpe atılan kıyafetler yeniden tasarlanarak defileyle tanıtıldı

İHA

Aksaray'da geri dönüşüm kutularına atılan elbiseler Kadın Aktivite Merkezlerinde yeniden tasarlanarak, "Türk tarihinde kadın ve giyim kuşamı" temalı İpekyolu Defilesinde tanıtıldı.

Çöpe atılan kıyafetler yeniden tasarlanarak defileyle tanıtıldı

Aksaray'da geri dönüşüm kutularına atılan elbiseler Kadın Aktivite Merkezlerinde yeniden tasarlanarak, "Türk tarihinde kadın ve giyim kuşamı" temalı İpekyolu Defilesinde tanıtıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından 2020 yılında ülke genelinde birçok ilde başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında Aksaray Belediyesi kent merkezine atık kıyafet kutuları yerleştirdi. 1 yıl boyunca kent genelindeki 48 mahallede 260 noktadaki geri dönüşüm kutularında toplanan kıyafetler Kadın Aktivite Merkezlerinde kurs alan kadınlara teslim edildi. Aksaray Üniversitesinden gelen öğretim üyelerinin yardımıyla atık elbiseleri Türk tarihindeki yöresel kıyafetlere dönüştürmek için tasarım yapan kadınlar, 35 farklı tasarım ortaya çıkardı. Kadınların özel günlerde ve gündelik hayatta giydiği elbiseleri atık elbiselerle tasarlayan kursiyer kadınlar 35 farklı elbiseyi atığın nasıl dönüştüğüne dikkat çekmek amacıyla tanıtmak istedi. Belediye Başkanı Evren Dinçer'in eşi Merve Dinçer'in girişimleri ile Aksaray'da yeniden tasarlanan 35 yöresel elbise, "Türk tarihinde kadın ve giyim kuşamı" teması ve İpekyolu Defilesi adı altında tanıtıldı. Kentteki kurum ve kuruşlarda çalışan kadınlar, derneklere üye olan kadınlar ve ev hanımlarının bir araya geldiği defilede elbiseler podyumda sırayla tanıtıldı. İpekyolu Defilesi elbise tanıtımının ardından yapılan el sanatları sergisiyle son buldu.
Belediye Başkanı Evren Dinçer’in eşi Merve Dinçer, “Aksaray Belediyesi olarak bugün İpekyolu Defilesini düzenledik. Bu programımız kapsamında belediyemiz tarafından bazı mahallelere yerleştirilen giysi kutularından toplanan kıyafetlerin kullanılacak durumda olanları yıkanıp ütülenip ve ambalajlanıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Kullanılmayacak durumda olan kıyafetlerin ise detaylarını kullanarak bünyemize bağlı kadın aktivite merkezlerinde bulunan eğitmenlerimiz tarafından yeniden kıyafetler tasarlandı. 35 adet kıyafetimizin tasarımı bu şekilde geri dönüşüme kazandırılarak yapıldı. Bunun tanıtımını yapmak, şehrimizin tanıtımını yapmak adına ve sıfır atık projesine, geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla böyle bir program düzenledik” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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