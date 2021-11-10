Aksaray'a mevsimin ilk karı yağdı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY kent merkezinde soğuk hava etkili olurken, 1485 rakımlı Güzelyurt ilçesine mevsimin ilk karı kar yağdı.

Kar, ilçe merkezini beyaza bürüdü. Yağışın yaklaşık 1 saat etkili olduğu ilçede kar kalınlığı 5 santime ulaştı. Yağış nedeniyle Niğde kara yolu yönünde kısa süreleri aksamalar yaşandı. DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-11-10 12:07:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.