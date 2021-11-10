Aksaray'daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

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Aksaray’da yabancı uyruklu uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucuyla birlikte suçüstü yakalanan 4 yabancı uyruklu şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde birçok çalışma yaparak tacirlere göz açtırmayan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri dün gece yaptıkları operasyonla yabancı uyruklu 4 şüpheliyi uyuşturucu ticareti yaparken suçüstü yakaladı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kılıçaslan Mahallesi'nde müstakil bir eve gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Abdulmanam Ö. (25), Yousuf C. (22), Abdolrahmen Beyg B. (25) ve Soleıman C. (22) isimli 4 şüpheli bugün Aksaray Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 4 şüpheliden Yousuf C. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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