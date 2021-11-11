Sağlıkçı annelere, “En iyi narkotik polisi anne” eğitimi

İçişleri Bakanlığının uygulamaya koyduğu “En iyi narkotik polisi anne” projesi kapsamında narkotik polisleri tarafından sağlıkçı annelere eğitim verildi.

İçişleri Bakanlığının 2020 yılında Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği ile çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek için başlattığı “En iyi narkotik polisi anne” projesi kapsamında Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan sağlıkçı annelerle bir araya geldi. Hastanenin konferans salonunda sağlıkçı annelere proje kapsamında seminer veren NSM ekipleri, uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme adına sunum yaptı. Sağlıkçı annelere ilk olarak uyuşturucu maddeleri görsellerle tanıtan ekipler, annelerin bu maddeleri nasıl teşhis edeceğini ve ne gibi önlemler alacağını anlattı. Daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annelere mesajı olan video izletildi.



Videolu sunumlar annelerin dikkatini çekti

Uyuşturucu bağımlıları üzerinde İçişleri Bakanlığı tarafından son araştırmalar videolar ve kısa filmlerle anlatıldı. Bağımlıların yüzde 89,8’inin annesinin ev hanımı olduğu ve bağımlıların uyuşturucuyu kullandığı yerler arasında ilk sırayı yüzde 47,5 ile kendi evlerinin aldığını belirten video ve kısa filmler sağlıkçı annelerin oldukça dikkatini çekti. Video ve kısa filmlerle Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının mobil ihbar aracı UYUMA projesi de tanıtıldı. Annelerin uyuşturucu ile mücadelede tamamen güvenli ihbar vermesi anlatıldı.

Hastanede eğitim hemşiresi olarak görev yapan Başhemşire Ayşe Karanfil, “Bugün emniyetten arkadaşlar bize en iyi narkotik polisi anne konulu eğitim verdiler. Bugün aldığımız eğitim bizim için çok faydalı oldu. Bir anne olarak uyuşturucu ile mücadelede ne kadar etkili olduğumuzu bugün tekraren öğrenmiş olduk. Dikkatli bir anne, dikkatli bir ebeveyn olmanın ne kadar önemli olduğunu videoda izlemiş olduk. Biz çocuklarımızı takip ederekten veya toplumda farkındalık oluşturaraktan uyuşturucu ile mücadelede çok önemli yollar katledeceğimizi öğrendim” dedi.

Kalite Direktörü olarak görev yapan Başhemşire Fatma Akçay ise “Bugün narkotik polisi tarafından bizlere uyuşturucu ile ilgili eğitim verildi. Biz bu eğitim sonrasında kendi çocuklarımızı nasıl dikkatli kontrol edebileceğimizi ve evde hangi konulara dikkat edeceğimizi öğrendik. Bu konuda kendimiz her şeyi dışarıdaki hayatta olduğunu zannediyorduk. Ancak evimizde daha dikkatli olmamız gerektiğini, evde kontrol bizde olursa eğer birçok şeyin önüne hata yapıldığında veya kullanıma başlandığında engel olabileceğimizi ve bizler ile dışarıdaki polisler ile birlikte bunun önüne geçebileceğimizi öğrendik. Artık bende bir narkotik polisiyim” diye konuştu.

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