Aksaray'da 826 bin fidan topraklı buluşturuldu

Aksaray’da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma günü dolayısıyla “Geleceğe Nefes Ol” projesi kapsamında 826 bin fidan toprakla buluştu.

Aksaray’da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma günü kapsamında 200 hektar alana 826 bin fidan dikimi gerçekleştirildi. Aksaray’daki resmi kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar, polisler, jandarmalar, sağlıkçılar ve öğrenciler Gençosman köyünde bulunan 'Hicip Erozyon Önleme Sahası'nda buluştu. Orman İşletme Müdürlüğü tarafından dağıtılan çam ağacı fidanları ilk önce kök temizliği yapılarak, erozyon önleme sahasında daha önceden belirlenen noktalarda toprağı kazarak yerleştirildi. Ağaçlandırma etkinliğine katılan bireylerin tek tek toprağı kazarak yerleştirdiği fidanların kökü taze topraklarla beslendikten sonra belirli mesafelerle dikildi. Polis, jandarma, sağlıkçılar ve öğrenciler, birim amirleri ve öğretmenleri ile birlikte ortak ağaç dikimi yaparak etkinliğe son verdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görev yapan Nurcan Uçar, “Bugün arkadaşlarla yaklaşık 30 adet fidanı doğada bizde toprakla buluşturduk. Bizimde inşallah topluma gelecek için faydamız olmuştur. Herkesten istediğim inşallah herkes doğayla bir fidan buluşturup geleceğe nefes olur” dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde Ziraat Mühendisi olarak görev yapan Uğur Küçükkaya, “Gelecek nesillerimize daha iyi daha yeşil bir Türkiye verebilmek için, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma günü ilan edildiği için bizde kurum olarak burada fidanlarımızı dikip gerekli desteklerde bulunuyoruz” diye konuştu.

Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde eğitim gören İzzettin Kaya, “Buraya 11 Kasım ağaçlandırması için geldik. Dünyaya verdiğimiz zararlar kadar bir yerden de yarar sağlamak gerekiyor. En azından ağaçlandırma olsun. Yeşillik katmak olsun. Her türlü nasıl olursa olsun dünyaya bir yarar sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Onun için buradayız” ifadelerine yer verdi.

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