Aksaray'da 2022 tarım desteklemeleri çiftçilere anlatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray'da 2022 tarım desteklemeleri çiftçilere anlatıldı

İHA

Aksaray'da 2022 tarım desteklemeleri çiftçilere anlatıldı

Aksaray'da çiftçilere yönelik düzenlenen toplantıda, 2021 yılına göre yüzde 12,5 oranında 2 milyar 868 milyon lira artışla 25 milyar 834 milyon lira olarak belirlenen tarımsal desteklemelerden çiftçilerin nasıl yararlanabileceği anlatıldı.
Aksaray Ziraat Odası Başkanlığı ve Tarım ve Orman Müdürlüğü geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan 2022 tarımsal destekleme bütçesi hakkında çiftçilere eğitim verdi. Kent genelinde bulunan tüm çiftçilere yönelik gerçekleştirilen ve Ziraat Odası Başkanlığı Toplantı Salonunda verilen eğitime yüzlerce çiftçi katıldı. Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ve tarım uzmanları çiftçilere hangi desteklerin nerelerde ve nasıl kullanılabileceğini bir bir anlattı. Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, eğitimle amaçlarının Aksaray’daki tüm üreticilerin desteklemelerden yararlanması olduğunu söyledi.
Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav ise “Başvuru süreleri 3031 Ekim itibariyle başladı. Alt yapı yatırımlarında 17 Aralık’ta, kronik yatırımlarda da 21 Ocak 2022 tarihinde bitiyor. Tabii burada çiftçilerimize yüzde 50 hibe hakkında, vereceğimiz makineler hakkında ve sabit yatırımlar hakkında bilgi vereceğiz. Onların başvurması için gerekli kolaylıkları sağlayacağız. Bu projeden bütün Aksaraylı çiftçi üreticilerimizin yararlanması için azami derecede bir çaba göstereceğiz. Biliyorsunuz bizim bir hedefimiz, çiftçilerimizi doğduğu yerde doyurmak. O hedef çerçevesinde hem bakanlığımızın talimatları hem de valiliğimizin talimatlarıyla ilimizde STK, oda ve birlik başkanlarımızla birlikte sinerji halinde bir toplantı yapıyoruz. Bugün Ziraat Odasındaki toplantımızda çiftçilerimize bu projenin özelliklerini anlatacağız. Nasıl başvuracaklarını, kafalarına takılan soruların cevaplarını vereceğiz. Amacımız bütün çiftçilerimizi bu projeden yararlandırmak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaralılara yardım için koştu, başka bir aracın altında kaldı Yaralı araç altındayken vatandaşların “Yaşıyor” çığlıkları yürekleri burktu
YEREL HABERLER Yaralılara yardım için koştu, başka bir aracın ...
Sigara yüzünden arkadaşını bıçaklayarak ağır yaralayan çocuk tutuklandı
YEREL HABERLER Sigara yüzünden arkadaşını bıçaklayarak ağır ...
“Muska” operasyonunda yakalandı, “Muska yazmayı bilmem” dedi
YEREL HABERLER “Muska” operasyonunda yakalandı, “Muska yazmayı ...
Aksaray'da 826 bin fidan topraklı buluşturuldu
YEREL HABERLER Aksaray'da 826 bin fidan topraklı buluşturuldu
Aksaray’da bir mahalle konağının daha inşaatı tamamlandı
YEREL HABERLER Aksaray’da bir mahalle konağının daha inşaatı ...
ASÜ'lü 7 öğrencinin projesine TÜBİTAK’tan destek
YEREL HABERLER ASÜ'lü 7 öğrencinin projesine TÜBİTAK’tan destek
Sağlıkçı annelere, “En iyi narkotik polisi anne” eğitimi
YEREL HABERLER Sağlıkçı annelere, “En iyi narkotik polisi anne” ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.