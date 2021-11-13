Kuzeyboru - Fenerbahçe Opet: 0-3

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY,(DHA)-SALON: Aksaray

HAKEMLER: Erkan Sarı, Zafer Özmen

KUZEYBORU: Hande Korkut, Ryhkliuk, Ezgi Akyıldız, Mitchem, Yasemin Yıldırım, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Fuldan Ural)

FENERBAHÇE OPET : Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem, Naz Akyol, Fedorovtseva, Popovic, Lazareva, (Gizem Örge, Cansu Çetin, Cristina)

SETLER: 15-25, 22-25, 16-25

SÜRE: 77 dakika (22', 28', 27')Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9´uncu haftasında Kuzeyboru sahasında Fenerbahçe Opet´e 3-0 mağlup oldu. DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-11-13 19:26:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.