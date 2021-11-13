Kuzeyboru - Fenerbahçe Opet: 0-3

Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY,(DHA)-SALON: Aksaray
HAKEMLER: Erkan Sarı, Zafer Özmen
KUZEYBORU: Hande Korkut, Ryhkliuk, Ezgi Akyıldız, Mitchem, Yasemin Yıldırım, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Fuldan Ural)
FENERBAHÇE OPET : Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem, Naz Akyol, Fedorovtseva, Popovic, Lazareva, (Gizem Örge, Cansu Çetin, Cristina)
SETLER: 15-25, 22-25, 16-25
SÜRE: 77 dakika (22', 28', 27')Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9´uncu haftasında Kuzeyboru sahasında Fenerbahçe Opet´e 3-0 mağlup oldu. DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-11-13 19:26:09
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