İlk kez doğum günü kutlayan gence Vali Aydoğdu’dan pastalı sürpriz Vali Aydoğdu gencin doğum gününü kutladıktan sonra hasta yatağında yatan dedesine de elleriyle pasta yedirdi

Aksaray'da 23 yaşına kadar hiç doğum günü kutlamayan gence eline pastayı alıp evine kadar giden ve sürpriz yapan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, gencin ilk doğum gününü sürprizle kutlarken, hasta yatağındaki dedesine kendi elleriyle pasta yedirdi.

Sağlık problemi yaşadığı için Aksaray Valiliği tarafından her ay düzenlenen “Halk Günü” toplantısına katılarak Vali Hamza Aydoğdu’dan yardım isteyen 23 yaşındaki Recep Düzgün, gerekli talimatların verilerek talebinin tamamlanması üzerine Vali Aydoğdu’dan özel bir istekte bulundu. 23 yaşında olmasına rağmen hiç doğum günü kutlamadığını ve ilk kez doğum gününü Vali Aydoğdu ile kutlamak istediğini belirten Recep Düzgün’ün talebini geri çevirmeyen Vali Aydoğdu toplantının ardından talimat vererek gencin ev adresine ulaştı. Pastaneden aldırdığı pastayı alarak, gencin beraber yaşadığı KOAH hastası dedesi olan Ali Düzgün’ün (70) evine giden Vali Aydoğdu, gencin içerideki odada bulunduğu sırada yaş pastanın mumlarını yakarak odaya girdi. Gence elindeki pastayla sürpriz yapan Vali Aydoğdu, Recep Düzgün'un doğum gününü kutlayarak Galatasaraylı olması nedeniyle takımının formasını da hediye etti.



Vali Aydoğdu gencin yatağa bağlı dedesine kendi elleriyle pasta yedirdi

Recep Düzgün’ün pasta üzerindeki mumları söndürmesinin ardından Vali Aydoğdu, genç ile birlikte pastayı kesti. Pastanın servis edilmesinin ardından Vali Aydoğdu, KOAH hastası olan gencin hasta yatağında makineye bağlı olarak yatan dedesine kendi elleriyle pasta yedirdi. Ardından aileyle uzun süre sohbet eden Vali Aydoğdu, beyne bağlı kulak zarı erime hastası olan Recep Düzgün’e tedavisinin de yapılacağını söyledi. Vali Aydoğdu’ya teşekkür eden Recep Düzgün, rüyasında valiyi gördüğünü ve bunun doğum günü kutlamasına çıktığını söyledi. Recep Düzgün’ün 25 günlük bebekken anne ve babasının ayrıldığı, çiftin şehirden ayrılarak kayıplara karıştığı ve bir daha da hiç gelmediği öğrenilirken, genci dede ve babaannesi Miyase Düzgün’ün (70) büyüttüğü ortaya çıktı.



“Güzelliklerin ve ihlasın olduğu, riyanın olmadığı evler”

Kutlamanın ardından bir açıklama yapan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, “Aksaray’da her ay halk günü yapıyoruz. Recep de halk günümüze gelmişti. Sağlığıyla ilgili bir problem vardı. Arkadaşlarımız ilgilendi ve inşallah sağlığıyla ilgili problemi çözmüş olacağız. ‘İkinci bir isteğim daha var’ dedi. Tabi biz merak ettik ‘ne isteyecek’ diye. Recep, ‘23 yaşındayım, şimdiye kadar hiç doğum günü kutlamadım. Benim doğum günüme gelir misiniz’ deyince oradaki arkadaşlarımız hakikaten çok duygulandı. Bi zde bugün arkadaşlarımızla birlikte Recep’in dedesini, halasını bu evde ziyaret ettik. Gerçekten çok güzel oldu. Aslında bu evler samimiyetin, güzelliklerin, ihlasın olduğu, riyanın olmadığı evler. Gerçekten insan burada huzur buluyor. Recep’in doğum gününü beraber kutladık. Dedesinin hal hatırını sorduk” dedi.



“23 yaşındayım, ilk kez doğum günü kutluyorum”

İlk kez doğum günü kutlayan Recep Düzgün ise, “Halk günü vardı. Sayın valimizin yanına gittim. İsteklerimi söyledim. En sonunda da, ‘Benim doğum günüm benim tek isteğim sizden doğum günümde yanımda olmanız’ dedim. Bugün valim beni kırmayıp onurlandırdı, şereflendirdi. Onun için kendisine çok teşekkür ederim. Hediyeye aslında gerek yoktu. Benim için en güzel hediye onun burada olmasıydı. Ona sizler huzurunda da bir kez daha teşekkür ediyorum. Rabbim onu başımızdan eksik etmesin. Daha önce doğum günüm olmadı. O yüzden valimizin bu isteğimi kırmayacağını düşündüm. 23 yaşındayım ilk kez doğum günü kutluyorum. Onu da valimizle kutluyorum. Bu bana yeter bir ömür” ifadelerini kullandı.

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