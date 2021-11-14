Can kurtarmaya koşarken canından oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Can kurtarmaya koşarken canından oldu

İHA

Can kurtarmaya koşarken canından oldu

Aksaray’da 2 aracın karıştığı trafik kazasında yaralılara yardım etmek için koşarken başka bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaza, 2 gün önce gece yarısı Hacılar Harmanı Mahallesi Aşık Molla Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Taşpazar Mahallesi istikametinden Otogar istikametine seyreden henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen Volkswagen marka otomobil ile Kerziban A. (37) idaresindeki 68 KA 352 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan arkadaşı Hatice T. (40) yaralanırken, diğer sürücü aracıyla olay yerinden kaçtı. Bu sırada yoldan yaya olarak geçen Samet Hakyol (20) yaralılara yardımcı olmak için olay yerine koştu. Yaralılara müdahale ettiği sırada Samet Hakyol'a aynı istikametten gelen İbrahim Ethem Ö. (26) yönetimindeki 68 ACE 734 plakalı Dacia marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Samet Hakyol otomobilin altında kalırken, bu sırada Samet Hakyol’a çarpan araca da Sinan Ö. (20) idaresindeki 68 EH 272 plakalı Fiat marka otomobil ile Murat Akyol (43) yönetimindeki 34 UE 0270 plakalı Peugeot marka otomobil çarptı. 5 aracın karıştığı kazada araç altında kalan Samet Hakyol’a ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis, itfaiye ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen kurtarma ve sağlık ekipleri hem Samet Hakyol’u hem de araçlardan birinde sıkışan yolcu konumundaki Hatice T.'yi (40) sıkıştıkları yerden kurtardı. Zincirleme kazada yaralanan 9 kişi ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan kişilere yardımcı olmak için koşarken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Samet Hakyol ise, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya karışan 68 KA 352 plakalı araç sürücüsü Kerziban A.'nın ise 2.25 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Türemiş, görevinden istifa etti
YEREL HABERLER İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Türemiş, görevinden ...
  Böbrekleriyle kızlarını hayata bağladılar
YEREL HABERLER   Böbrekleriyle kızlarını hayata bağladılar
İlk kez doğum günü kutlayan gence Vali Aydoğdu’dan pastalı sürpriz Vali Aydoğdu gencin doğum gününü kutladıktan sonra hasta yatağında yatan dedesine de elleriyle pasta yedirdi
YEREL HABERLER İlk kez doğum günü kutlayan gence Vali Aydoğdu’dan ...
Önce polisten, yakalanınca da gazetecilerden kaçmak istedi
YEREL HABERLER Önce polisten, yakalanınca da gazetecilerden kaçmak ...
Kuzeyboru - Fenerbahçe Opet: 0-3
YEREL HABERLER Kuzeyboru - Fenerbahçe Opet: 0-3
Aksaray´da zincirleme kaza; 1´i ağır, 8 yaralı
YEREL HABERLER Aksaray´da zincirleme kaza; 1´i ağır, 8 yaralı
Aksaray'da 2022 tarım desteklemeleri çiftçilere anlatıldı
YEREL HABERLER Aksaray'da 2022 tarım desteklemeleri çiftçilere ...
Yaralılara yardım için koştu, başka bir aracın altında kaldı Yaralı araç altındayken vatandaşların “Yaşıyor” çığlıkları yürekleri burktu
YEREL HABERLER Yaralılara yardım için koştu, başka bir aracın ...
Sigara yüzünden arkadaşını bıçaklayarak ağır yaralayan çocuk tutuklandı
YEREL HABERLER Sigara yüzünden arkadaşını bıçaklayarak ağır ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.