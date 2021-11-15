4 yıl hapisle aranan hırsızlık şüphelisi, kaçtığı çatıda yakalandı



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da son bir hafta içerisinde 3 ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı belirtilen firari Adem Ö. (34), polisi görünce kaçtığı evin çatısında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir haftada 3 ev ve iş yerinden bisiklet ile çeşitli eşyaların çalınmasının üzerine çalışma başlattı. Polis, yaptığı araştırmada şüphelinin 'basit yaralama' suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 8 ay 20 gün hapis ve 3 bin TL idari para cezası olan Adem Ö., olduğunu tespit etti. Polis, ardından Adem Ö.'yü dün Hürriyet Mahallesi'nde buldu. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan Adem Ö., daha önce çaldığı bisikletle kaçmaya başladı. Yakalanacağını anlayan şüpheli, bisikleti bıraktı. Adem Ö., yaklaşık yarım saat süren takip sonucu kaçtığı bir evin çatısında yakalandı. Gözaltına alınan Adem Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-11-15 16:37:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.