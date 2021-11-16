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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polisin 'Dur' ihtarına uymadı, 2 kez kaza yapınca yakalandı

DHA

Polisin 'Dur' ihtarına uymadı, 2 kez kaza yapınca yakalandı


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, uygulama yapan polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü Muhammed Alp (37), takip sırasında 2 kez kaza yapınca yakalandı. Kullandığı aracın 2020 yılında Kırşehir'den çalındığı ve plakasının sahte olduğu anlaşılan Alp hakkında 'ehliyetsiz ve sahte plakalı araç kullanmak', 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, kırmızı ışık ihlalı yapmak' suçlarından toplam 14 bin 139 lira idari para cezası uygulandı.  
Olay, saat 16.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri radar aracıyla hız kontrolü yaptığı sırada, bir otomobilin üzerindeki 68 AF 205 numaralı plakanın sahte olduğunu belirledi. Bunun üzerine polis, otomobili durdurmak istedi. Sürücü Muhammed Alp'in 'Dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başlaması üzerine bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi.
Alp, yaklaşık 2 kilometre ileride otomobiliyle bir araca arkadan çarpmasına rağmen, kaçmaya devam etti. Takip çıkmaz sokağa giren Alp, bu kez de otomobiliyle boş arazide kaçmaya çalıştı. Engebeli arazide ikinci kez kaza yapınca otomobili terk etti. Yaya olarak kaçışını sürdüren Alp, çevresini saran polisin 3 el havaya uyarı ateşi sonucu yakalandı. 
OTOMOBİLİ ÇALINTI ÇIKTI 
Sürücü Alp gözaltına alınırken, yapılan incelemede kullandığı sahte plakalı olan otomobilin Recep Şahin'e ait olduğu ve 2020 yılında Kırşehir'den çalındığını saptandı. Gözaltına alınan Alp, kendisini görüntüleyen gazetecilere 'Televizyonlarda çıkacağım mı?' diye sorması dikkat çekti.
Hakkında adli işlem başlatılacak olan Alp'e ayrıca 'ehliyetsiz ve sahte plakalı araç kullanmak', 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' ve 'Kırmızı ışık ihlali yapmak' suçlarından toplam 14 bin 139 lira idari para cezası uygulandı.  
Polisin, şüpheliyi takip etmesine tanık olan Oruç Ağıl ise ''Polislerden  kaçan sürücü, ara sokakların ardından bu boş arazide kaçmaya çalıştı. Aracı kaza yapınca, inip koşmaya başladı. Polislerde 3 el havaya ateş etti. Daha sonra yakalandı." dedi.  DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-11-16 01:24:34

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