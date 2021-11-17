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Sürücünün fark etmediği yaşlı adam 160 metre kamyonet altında sürüklendi İtfaiye ve sağlık ekiplerinin zamanla yarışarak kamyonetin altından çıkardığı şahıs hastanede hayatını kaybetti Kaza haberini alan yaşlı adamın kızı ağıtlar yakarak kamyoneti yumrukladı

İHA

Sürücünün fark etmediği yaşlı adam 160 metre kamyonet altında sürüklendi İtfaiye ve sağlık ekiplerinin zamanla yarışarak kamyonetin altından çıkardığı şahıs hastanede hayatını kaybetti Kaza haberini alan yaşlı adamın kızı ağıtlar yakarak kamyoneti yumrukladı

Aksaray’da kamyonetin altında kalan yaşlı adam sürücünün fark etmemesi sonucu yaklaşık 160 metre kamyonet altında sürüklendi. Sağlık ve itfaiye ekiplerinin zamanla yarıştığı çalışmayla kamyonetin altından kurtarılan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerine gelen yaşlı adamın kızı ve diğer yakınları sinir krizi geçirerek kamyoneti yumrukladı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi 5837 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 68 HS 635 plakalı Hyundai marka kamyoneti ile inşaat alanından çıkan Efraim O. (22), geri manevra yaptığı sırada yoldan geçen Kadir Han’ı (77) kamyonetin altına aldı. Yaşlı adama çarptığını fark etmeyen genç sürücü kamyonetle yola çıkarak yaklaşık 160 metre kamyonetin altında sürükledi. Bir süre sonra kamyonetin direksiyonunun dönmemesi sonucu bir terslik olduğunu fark eden sürücü kamyonetten inerek kontrol ettiğinde aracın altında bir şahsın olduğunu fark etti. Sürücü Efraim O. durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı yaşlı adama ilk müdahaleyi kamyonetin altında yaptı. İtfaiyenin kurtarma teçhizatları ile araç kaldırılarak yaşlı adam kamyonetin altında çıkarıldı. Ekiplerin adeta zamanla yarıştığı kurtarma çalışması kameralara yansıdı. Kamyonet altından çıkarılan ağır yaralı Kadir Han, ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Han, müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Acı haberi duyan kızı sinir krizi geçirerek kamyoneti yumrukladı
Acı haberi alarak olay yerine koşan yaşlı adamın yakınları sinir krizleri geçirdi. Ağıtlar yakarak olay yerine gelen yaşlı adamın kızı Elif H. (40), “Babama ne oldu? Babama ne yaptınız? Babamı da aldınız mı benden? Babam nerede?” diye gözyaşları içinde ağıtlar yaktı. Girdiği şokun etkisiyle kazaya karışan kamyoneti yumruklayan Elif H. yakınları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.
Kazayı anlatan Kadir Han'ın kardeşi Ali Han (58), “En az 160180 metre sürüklemiş gelmiş. Altında sürükleyerek gelmiş. Bu kadar da olur mu yani?” dedi. Polis ekiplerinin inceleme çalışması başlattığı kazada genç sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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