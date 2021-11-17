Koyun otlatırken, manevra yapan minibüsün altında kalıp sürüklendi

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da koyun otlatırken geri manevra yapan minibüsün altında kalıp yaklaşık 150 metre sürüklenen Kadir Han (78), yaralandı. Han, hastaneye kaldırılırken, kazayı haber alıp koşarak gelen kızı Elif Han, "Babama ne oldu?'' diye sorup ağladı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi 5835 Sokak'ta meydana geldi. Efrahim O., (23), 68 HS 635 plakalı minibüsüyle geri manevra yaptığı sırada, yol kenarındaki boş arazide otlayan koyunlarını takip eden Kadir Han'a çarptı. Efrahim O. kazayı fark etmeyince, Kadir Han yaklaşık 150 metre minibüsün altında sürüklendi. Çevredekilerin uyarısı üzerine Efrahim O. aracını durdu. Aracın altında sıkışan Kadir Han, çağrılan itfaiye ekiplerinin yaklaşık 10 dakikalik müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı.Han, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayı duyup gelen kızı Elif Han, ''Babama ne oldu?'' diye sorup gözyaşı döktü. Elif Han'ı, yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Yakınlarından Ayşe Şen de Kadir Han´ın kaza yerinde kalan ayakkabısını eline alıp ağladı.
Sürücü Efrahim O, gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-11-17 14:49:22
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