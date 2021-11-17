Koyun otlatırken, manevra yapan minibüsün altında kalıp sürüklendi



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da koyun otlatırken geri manevra yapan minibüsün altında kalıp yaklaşık 150 metre sürüklenen Kadir Han (78), yaralandı. Han, hastaneye kaldırılırken, kazayı haber alıp koşarak gelen kızı Elif Han, "Babama ne oldu?'' diye sorup ağladı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi 5835 Sokak'ta meydana geldi. Efrahim O., (23), 68 HS 635 plakalı minibüsüyle geri manevra yaptığı sırada, yol kenarındaki boş arazide otlayan koyunlarını takip eden Kadir Han'a çarptı. Efrahim O. kazayı fark etmeyince, Kadir Han yaklaşık 150 metre minibüsün altında sürüklendi. Çevredekilerin uyarısı üzerine Efrahim O. aracını durdu. Aracın altında sıkışan Kadir Han, çağrılan itfaiye ekiplerinin yaklaşık 10 dakikalik müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı.Han, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayı duyup gelen kızı Elif Han, ''Babama ne oldu?'' diye sorup gözyaşı döktü. Elif Han'ı, yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Yakınlarından Ayşe Şen de Kadir Han´ın kaza yerinde kalan ayakkabısını eline alıp ağladı.

Sürücü Efrahim O, gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-11-17 14:49:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.