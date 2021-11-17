Kuzeyboru - VakıfBank: 3-0

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY,(DHA)-

SALON: Aksaray

HAKEMLER: Yasin Okumuş, Pınar Elma

KUZEYBORU: Hande Korkut, Ryhkliuk, Fuldan Ural, Mitchem, Yasemin Yıldırım, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Işıl Öz)

VAKIFBANK : Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Meryem Boz, Guimaraes, Ogbogu, Hakley (Ayça Aykaç)

SETLER: 25-20, 25-21, 25-23

SÜRE: 85 dakika (26, 30, 29)

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10´uncu haftasında Kuzeyboru sahasında VakıfBank´ı 3-0 mağlup etti. Maç sonu açıklamalarda bulunan Kuzeyboru Spor Kulübü Başkanı Bülent Karaman, "Bugün sahamızda VakıfBank´ı yendik.Bu Aksaray için çok büyük bir olay. Aksaray´dan çıkan takım dünyanın takımını yenmeyi başardık. Bu galibiyeti şehrimize ve taraftarlarımıza armağan ediyorum" dedi.

DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-11-17 15:06:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.