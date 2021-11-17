Kuzeyboru - VakıfBank: 3-0

Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY,(DHA)-
SALON: Aksaray
HAKEMLER: Yasin Okumuş, Pınar Elma
KUZEYBORU: Hande Korkut, Ryhkliuk, Fuldan Ural, Mitchem, Yasemin Yıldırım, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Işıl Öz)
VAKIFBANK : Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Meryem Boz, Guimaraes, Ogbogu, Hakley (Ayça Aykaç)
SETLER: 25-20, 25-21, 25-23
SÜRE: 85 dakika (26, 30, 29)
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10´uncu haftasında Kuzeyboru sahasında VakıfBank´ı 3-0 mağlup etti. Maç sonu açıklamalarda bulunan Kuzeyboru Spor Kulübü Başkanı Bülent Karaman, "Bugün sahamızda VakıfBank´ı yendik.Bu Aksaray için çok büyük bir olay. Aksaray´dan çıkan takım dünyanın takımını yenmeyi başardık. Bu galibiyeti şehrimize ve taraftarlarımıza armağan ediyorum" dedi.
DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-11-17 15:06:58
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