Koyun otlatırken, manevra yapan minibüsün altında kalıp sürüklendi (2)

Caninin evi de şoke etti!

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Aksaray'da koyun otlatırken geri manevra yapan minibüsün altında kalan Kadir Han, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-11-17 15:11:12



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