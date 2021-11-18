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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İHA

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Aksaray’da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazada araçta sıkışan kadın sürücü Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Kaza, Bahçeli Mahallesi Selçuk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, merkez istikametine seyreden kadın sürücü Yaşar B. (58) idaresindeki 68 AT 634 plakalı Peugeot marka otomobil ile Muhammet D. (21) yönetimindeki 68 ACT 328 plakalı Volkswagen marka kamyonet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücülerden Yaşar B. araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine UMKE, itfaiye, 112 Acil Yardım ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sedye ile ambulansa taşınan yaralı sürücü Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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