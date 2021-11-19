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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tuz Gölü havzası çorak toprağa dönüşüyor

İHA

Tuz Gölü havzası çorak toprağa dönüşüyor

Türkiye’nin en büyük 2. gölü olan ve 2000 yılından itibaren hızla çekilmeye başlayan Tuz Gölü’nde kuraklık çanları çalmaya devam ediyor. Ülkenin tuz ihtiyacının yüzde 55'ini karşıladığı Tuz Gölü'nde sulak alanlar adeta kuruyarak çatlamış çorak toprak haline dönüştü.
Aksaray, Ankara ve Konya illeri sınırlarında bulunan ve yaklaşık bin 665 kilometrekarelik alanıyla eşsiz bir biyoçeşitliliğe ev sahipliği yapan Tuz Gölü’nde kuraklık nedeniyle çekilmeler her geçen gün daha da gün yüzüne çıkarak bölge halkını tedirgin ediyor. Özellikle 2000’li yılların ardından su seviyesinin hızla çekildiği Tuz Gölü’nde daha birkaç yıl öncesine kadar sularla dolu alanlar şimdilerde kuruyarak çatlamış ve çoraklaşmış bir görünüme büründü. Aynı zamanda flamingo cenneti olarak da bilinen Türkiye'nin en büyük 2. gölü Tuz Gölü ülkenin tuz ihtiyacının yüzde 55'ini karşılıyor.
Aksaray’ın Tuz Gölü havzası bölgesinde yer alan merkeze bağlı Altınkaya Köyünün Muhtarı Yılmaz Atak (55), bölgede su ve tuzun kalmadığını belirterek, “Burası Töz Gölü havzası. Biz buralara gelip tuz çıkartırdık. Sonra köye götürür ihtiyaçlarımızı giderirdik. Daha sonra yağışların kıt olması nedeniyle göl git gide kurudu. Şimdi görüldüğü gibi tuz da kalmadı, her hangi bir yaşam alanı da kalmadı burada. Bomboş bir çöl oldu” dedi.
Bölge halkından Eren Akıncı (62) ise “Buralar su doluydu, kuraklık nedeniyle sular kayboldu gitti. Şimdi şu anda tabi su olmadığı için her şeyi çorak aldı, her şey mahvoldu” ifadelerini kullandı.

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