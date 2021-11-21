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Aksaray'da 'Kadına şiddete hayır' yürüyüşü

DHA

Aksaray'da 'Kadına şiddete hayır' yürüyüşü


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da kadınlar, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için ve farkındalık yaratmak için 3,5 kilometrelik yürüyüş yaptı.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Aksaray Dağcılık Spor Kulübü tarafından kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için 3,5 kilometrelik doğa yürüyüşü yapıldı. Güzelyurt ilçesi Selime beldesinden başlayan yürüyüş, Kapadokya'nın ilk köyü olarak bilinen Aşıklı Höyük´te sona erdi. Kadınlar, yürüyüşte 'Kadına şiddete hayır' yazan pankart ve dövizler ile turuncu maskelerle şiddeti protesto etti.
Yürüyüşün sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'nden Sevgi Akbulut (32), "Farkındalık yürüyüşümüz Selime beldesinden başlayıp Aşıklı Höyük´e kadar sürdü. Milattan önce 10 bin yılına kadar tarihi olan bir alanda son buldu. Burada hem doğal güzelliklerimizi ve tarihimizi keşfetmeyi hem de kadına yönelik şiddete farkındalık oluşturmak istiyoruz" dedi.
Yürüyüşe katılan ve adliyede memur olan Selen Koçak, ''Kadına şiddete dikkat çekmek için 3,5 kilometre yürüdük. Kadınlar için çok önemli ve anlamlı bir yürüyüştü oldu. Adliyede görev yaparken kadınlara yönelik şiddet olayıyla çokça karşılaşıyoruz. Daha önce aile suçları bürosunda görev yaptım ve birçok dosya gördüm. Bunun için pankartlarla ve maskelerle bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Yürüyüşümüz sesiz oldu ama sesimizi çokça duyuracağımızı düşünüyorum" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-11-21 17:32:37

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