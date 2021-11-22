Eşini uyurken bıçaklayan koca adliyede

Aksaray’da uyuyan eşini 4 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan koca, adliyeye sevk edildi. Bıçaklama anında kırılan bıçağın bir kısmı göğsünde kalan kadının hayati tehlikesi sürüyor.

Olay, saat 07.30 sıralarında Hasas Mahallesi Sefa Altınsoy Caddesindeki 6 katlı apartmanın 4’üncü katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ramazan U., uzun süredir kavga edip tartıştığı eşi Sevgül U.'yu uyuduğu sırada bıçakladı. Kolundan ve göğsünden aldığı 4 ayrı bıçak darbesi ile ağır yaralanan kadının yardımına, çığlıkları duyan komşuları yetişti. Komşuları tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese sevk edilen sağlık görevlileri, yaralı kadını Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Bıçağın bir kısmının kırılarak göğsünde kaldığı kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli kocayı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Ramazan U., emniyetteki sorgusunun ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi.

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