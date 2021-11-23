Görme engelli Türkçe öğretmeni Aygül: İyi ki bu mesleği yapıyorum

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Görme engelli Türkçe öğretmeni Aygül: İyi ki bu mesleği yapıyorum

DHA

Görme engelli Türkçe öğretmeni Aygül: İyi ki bu mesleği yapıyorum


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da yüzde 90 görme engelli Türkçe öğretmeni Aygül Altuntaş'ın (35) meslek aşkı, engel tanımıyor. Altuntaş, ''Meslekte 15 yılı geride bıraktım. Kitap okumayı da çok sevdiğim için hedefim hep öğretmenlikti. Bunun için çok çalıştım İyi ki bu mesleği yapıyorum'' dedi.
Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda Türkçe öğretmenliği yapan Aygül Altuntaş, ağabeyi Serdar Altuntaş gibi doğuştan yüzde 90 oranında görme engelli olarak dünyaya geldi. Kitap okumayı çok sevdiği için öğretmen olmak isteyen Altuntaş, eğitimini tamamlayıp mesleğe başladı. İzmir'de görev yaptıktan sonra memleketi Aksaray'da dönen Altuntaş, 6 yıldır Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda Türkçe öğretmenliği yapıyor. 
'KİTAP OKUMAYI ÇOK SEVDİĞİM İÇİN HEDEFİM ÖĞRETMENLİKTİ'
Bekar olan ve ailesiyle birlikte yaşayan Aygül Altuntaş şunları söyledi:
''Öğretmenlik sürecim, benim çocukluğumdan beri istediğim bir meslekti. Bunun için 3 meslek belirlemiştim. Türkçe öğretmenliği, rehber öğretmenlik ve İngilizce öğretmenliğiydi. Sonra Türkçe öğretmenliği ağır bastı. Kitap okumayı da çok sevdiğim için hedefim hep öğretmenlikti. Bunun için çok çalıştım ve üniversite sınavında tüm soruları doğru yapmıştım. İyi ki bu mesleği yapıyorum diyorum. Benim 5 yeğenim var. Ağabeyimin çocuklarıyla nasıl ilgileniyorsam, öğrencilerimle de aynı şekilde ilgileniyorum. Sınıfta disiplini sağlıyoruz. Yeri geldiğinde bir çocuğumuzun ateşi var mı? Ses tonundan üzüntüsü var mı? Onu anlamaya çalışıyorum. Sıkıntısı olanlarla teneffüste ilgileniyoruz. Çünkü geleceğimiz onlara emanet. Biz onlara sadece öğretmen değil ailenin bir parçası gibi yaklaşıyoruz.''
Kendisi gibi görme engelli olan ağabeyi Serdar Altuntaş'ın da sosyal bilgiler öğretmeni olduğu ve Yozgat'ta görev yaptığını hatırlatan Aygül Altuntaş, başarılarında anne ve babasının büyük katkısı olduğunu belirtti. Görme kaybına rağmen mesleğini severek yaptığını ifade eden Altuntaş, ''Görme kaybım olsa da mesleğimi severek yapıyorum. Uzaktan eğitim döneminde bize özel ekran okuyucu yardımıyla derslerimizi aksatmadan yaptık. Ben buraya İzmir´den geldim. İlk kez buraya geldiğimde, Aksaray böyle bir duruma alışık mı, diye sorguladım. Şehrimizde başka görme engelli öğretmenler de varmış. Bu okul şehrimizin en güzel okullarından birisidir. Açıkçası burada bana karşı önyargı olur mu diye merak etmiştim. Burada hiçbir önyargıyla karşılaşmadım. Okulda öğretmenler, öğrenciler ve velilerle birlikte büyük bir aile olduk'' diye konuştu. 
'BİZİM İDOLÜMÜZ OLDU' 
5'inci sınıf öğrencisi Hamza Fethi Gökçe, öğretmeni Aygül Altuntaş sayesinde Türkçe dersini sevmeye başladığını belirterek, ''Ben önceden Türkçe derslerini sevmiyordum. Öğretmenim sayesinde Türkçeyi daha çok sevmeye başladım. İlk dersinde Türkçeyi güzel anlatması çok hoşuma gitti ve öğretmenimin görmediğini bilmiyordum. Öğrenince çok üzüldüm. Öğretmenim de beni çok sevdi ve beni kendi gözü gibi öğretmen masasına oturtturdu. Ben de konuşan ve yaramazlık yapanları öğretmenime söylüyorum. Derslerimde anlamadığımı bana izah ederek öğretti'' dedi. 
Hilal Sözcepınar da, "Öğretmenimiz gerçekten örnek bir öğretmen. Çünkü göz problemi olmasına rağmen buralara azimle gelmiş. Ben de öğretmenim gibi olmak istiyorum. Öğretmenimiz bizim idolümüz oldu. Anlatımı ve konuşması sayesinde Türkçe derslerini çok seviyorum. Benim gibi tüm sınıf öğretmenimizi çok seviyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-11-23 15:57:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eşini uyurken bıçaklayan koca tutuklandı
YEREL HABERLER Eşini uyurken bıçaklayan koca tutuklandı
Eşini uyurken bıçaklayarak ağır yaralayan koca tutuklandı
YEREL HABERLER Eşini uyurken bıçaklayarak ağır yaralayan koca ...
Eşini uyurken bıçaklayan koca adliyede
YEREL HABERLER Eşini uyurken bıçaklayan koca adliyede
Uyuyan eşini bıçakladı, bıçağın kırılan parçası göğsünde kaldı
YEREL HABERLER Uyuyan eşini bıçakladı, bıçağın kırılan parçası ...
Uyuyan eşe bıçaklı saldırı; kırılan kısmı vücudunda saplı kaldı
YEREL HABERLER Uyuyan eşe bıçaklı saldırı; kırılan kısmı vücudunda ...
Aksaray'da 'Kadına şiddete hayır' yürüyüşü
YEREL HABERLER Aksaray'da 'Kadına şiddete hayır' yürüyüşü
Kadına yönelik şiddet için doğada yürüdüler
YEREL HABERLER Kadına yönelik şiddet için doğada yürüdüler
4 yerinden bıçaklanan genç: “Dikişten korkarım, ölmek istiyorum”
YEREL HABERLER 4 yerinden bıçaklanan genç: “Dikişten korkarım, ölmek ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.