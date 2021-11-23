Okul servisinden inen öğrenciye yolun karşısına geçerken kamyon çarptı

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, okul servisinden inip yolun karşısına geçmek isteyen lise 1'inci sınıf öğrencisi Eslem Cengiz (14), kamyonun çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 16.10 sıralarında Bağlıkaya beldesinde meydana geldi. Lise 1'inci sınıf öğrencisi Eslem Cengiz'e, okul servisinden inip evine gitmek için yolun karşısına geçmek istediği sırada Uğur Ceylan (46) yönetimindeki 68 AAU 251 plakalı buğday yüklü kamyon çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaralanan Eslem, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Eslem Cengiz'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kamyon sürücüsü Uğur Ceylan ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-11-23 20:00:21



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