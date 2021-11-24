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Polis kucaklayıp kenara aldığı yaralı köpeği severek acısını dindirmeye çalıştı

İHA

Polis kucaklayıp kenara aldığı yaralı köpeği severek acısını dindirmeye çalıştı

Aksaray’da otomobilin çarpması sonucu yaralanarak yol ortasında kalan Alman kurdu cinsi köpeği fark eden polis memuru önce kucaklayarak yol kenarına aldı, sonra da başını okşayıp ekipler gelene kadar acısını dindirmeye çalıştı.

Kaza, Çiftlik Mahallesi Erenler Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine seyrederken bir otomobilin altında kalan köpek ayaklarından yaralandı. Ayaklarının üzerine basamayan Alman kurdu cinsi köpek yaralı halde yol ortasında kalırken, köpeğe çarpan araç sürücüsü durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada bölgede devriye atarken yaralı köpeği yol ortasında gören İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde görevli polis memuru yolda kalan köpeği kucaklayarak yolun kenarına aldı. Ardından köpeğin yaralarını fark eden polis memuru köpeğin başını okşayarak acısını dindirmeye çalıştı.

Yaralı köpek rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındı
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi personeli yaralı köpeği araca alarak götürdü. Rehabilitasyon merkezi veterineri tarafından hemen tedaviye alınan köpeğin ayaklarında herhangi bir kırık olmadığı anlaşılırken 4 ayağında da yaralar tespit edildi. Antibiyotik içerikli serum bağlanan köpeğin yaraları da tedavi edilerek rehabilitasyon merkezinde gözetim altına alındı.

Köpeği tedavi eden Aksaray Belediyesi Veteriner Hekimi Ali Alaboyun, “Vatandaşımızın araçla köpeğimize vurması sonucu bize ihbar düştü. İhbar sonrası ekiplerimiz hızlı bir şekilde yönlendirdik. Ekiplerimiz köpeğimizi bulunduğu yerden alıp barınağımıza getirdi. Barınağa geldiğinde yaptığımız ilk kontrollerde her hangi kırık tespit edemedik. Ancak açık yaralarının olduğunu gördük. Genel durumunu düzenleme amaçlı ve yaralarının tedavisi amaçlı sprey uygulaması, antibiyotik ve sıvı tedavisi yapıyoruz. Şu an için hayvanımızın durumu stabil. Tedavisine devam edeceğiz inşallah” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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