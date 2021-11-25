Aksaray'da arazide korkutan yarıklar Sultanhanı ilçesinde 2 ayrı yaylada oluşan yarıklar her geçen gün ilerleyerek genişliyor

Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde oluşan ve günden güne ilerleyerek genişlemeye devam eden yarıklar yöre halkını tedirgin ediyor.

Son yıllarda Konya'nın Karapınar ilçesi ve çevresinde oldukça sık görülen obruk ve yarıklar Karapınar'a komşu olan Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde de oluşmaya başladı. İki ilçe sınırlarında oluşan yarıklar günden güne ilerleyerek genişlemeye devam ediyor. Sultanhanı ilçesine bağlı Katip Ali Ağa Yaylası ve Rasimler Yaylasında görülen yarıklar halkı da tedirgin ediyor. Yer yer 25 metre derinliğe ve 5 metre genişliğe kadar uzayan yarıklar için bölge halkı yetkililerden yardım istedi.



“Tarlamızı sürmeye korkuyoruz”

Rasimler Yaylasında tarım ve hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Mehmet Kara (50), “Bu bölgede hayvancılık yapıyorum. Bu arazide 1 hafta öncesine kadar hiçbir şey yoktu. Burası bir gürültü halinde kendiliğinden çöktü. Hem genişlemesi var, hem uzuyor. Burada biz sıkıntı yaşıyoruz. Gün geçtikçe uzuyor ve genişliyor. Burası bu şekilde sürekli olarak büyüyor. Korku halindeyiz. Tedbir alınmasını istiyoruz. Biz burada Rasimler Yaylasındayız. Burada hayvancılık yapıyoruz. Bu bölgede hayvancılık yaparken korkuyoruz. Koyunlarımız, kuzularımızın buraya düşmesinden korkuyoruz, tarlamızı sürmekten korkuyoruz. Tedbir alınmasını istiyoruz” dedi.



“Gün geçtikçe ilerleyip genişliyor”

Katip Ali Ağa Yaylasında tarım ve hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Cuma Öztürk (66) de “Burası Katip Ali Ağa Yaylası. Bu yarıklar her gün açılıyor, her gün büyüyor. Buradakiler hiç belli değildi, günden güne büyüyüp gidiyor. Biz korkuyoruz, çoluk çocuk içine düşecek diye korkuyoruz. Bunun bir önlemini almaları gerekir” diye konuştu.

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