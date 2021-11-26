Voleybol, Anadolu´da da ilgi görüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Voleybol, Anadolu´da da ilgi görüyor

DHA

Voleybol, Anadolu´da da ilgi görüyor


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)-Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı oyuncuları 'Kuzey´in Sultanları ile Söyleşi' isimli program kapsamında Aksaray Üniversitesi öğrencileriyle buluştu.
Etkinlikte konuşan Aksararay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, öğrencileri spora teşvik etmek adına çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyledi.
Şahin, "Seçmeli dersler havuzumuzda `Spor Dersleri´ isimli ayrı bir grup var. Biz, tüm öğrencilerimizin en az bir spor dalıyla ilgilenmesini istiyoruz. Bunda Kuzeyboru´nun çok büyük bir katkısı var. Kulüp sadece sportif başarıları ile değil, aynı zamanda şehre sağladığı sosyal katkılarıyla da dikkat çekmektedir. Artık Aksaray´da aileler, kapalı bir salona spor müsabakası izlemek için gidebilmektedir. Bu çok değerli. Kulüp sadece sportif başarıları ile değil, aynı zamanda şehre sağladığı sosyal katkılarıyla da dikkat çekmektedir. Artık Aksaray´da aileler, kapalı bir salona spor müsabakası izlemek için gidebilmektedir. Bu çok değerli" dedi.
Söyleşinin ardından Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı oyuncuları Arelya Karasoy, Fulden Ural, Hande Korkut, Hazal Selin Arifoğlu ve Annie Mitchem ile Başantrenör Mehmet Kamil Söz,   öğrencilerinin sorularını yanıtladı.DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-11-26 10:53:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aksaray'da arazide korkutan yarıklar Sultanhanı ilçesinde 2 ayrı yaylada oluşan yarıklar her geçen gün ilerleyerek genişliyor
YEREL HABERLER Aksaray'da arazide korkutan yarıklar Sultanhanı ...
Aksaray'da Kasım ayında tarlada çilek hasadı mesaisi sürüyor
YEREL HABERLER Aksaray'da Kasım ayında tarlada çilek hasadı mesaisi ...
Polis kucaklayıp kenara aldığı yaralı köpeği severek acısını dindirmeye çalıştı
YEREL HABERLER Polis kucaklayıp kenara aldığı yaralı köpeği severek ...
Kanser tedavisi gören öğretmene, öğrencilerinden duygulandıran ziyaret
YEREL HABERLER Kanser tedavisi gören öğretmene, öğrencilerinden ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.