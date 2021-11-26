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Önce yavrusu için çırpındı sonra sevinç gösterisinde bulundu Aksaray'da adeta yardım isteyen anne köpeğin çırpınışı, yerini sevgi gösterilerine bıraktı

İHA

Önce yavrusu için çırpındı sonra sevinç gösterisinde bulundu Aksaray'da adeta yardım isteyen anne köpeğin çırpınışı, yerini sevgi gösterilerine bıraktı

Aksaray'da yolda hareketsiz yatan yavrusunun etrafında dönüp inleyerek adeta yardım isteyen anne köpeğin yardımına yoldan geçen hayvansever bir sürücü yetişti. Aracını durdurup sakinleştirmeye çalıştığı anne köpeği ve yavrusunu veterinere götüren sürücü, kendisine teşekkür edercesine sevgi gösterisinde bulunan köpeği cep telefonuyla görüntüledi.
Olay, yaklaşık 3 hafta kadar önce Aksaray Kırşehir Karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ortaköy ilçesinde resmi bir kurumda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan ve kendini hayvanların bakımına adayan 45 yaşındaki Yasin Köse, Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde bulunan yaralı bir köpeği Kırşehir ve ardından da Adana’ya tedaviye götürmek için yola çıktı. Aracı ile ilçeden çıktıktan yaklaşık 10 kilometre sonra karayolunda yavru bir köpeğin hareketsiz yattığını gören Yasin Köse, anne köpeğin de yavrusunun etrafında inleyerek döndüğünü görünce hemen aracını durdurdu. Bu sırada cep telefonu kamerasını da kayda alan Yasin Köse, adete yardım istercesine yanına gelen anne köpeği sakinleştirmeye çalıştı. Yasin Köse, yerde hareketsiz yatan yavru köpeği ve annesini de yanına alarak Kırşehir'de bulunan ve sürekli hayvanları tedavi ettirdiği kliniğe götürdü.

Anne köpek tedavisi sırasında da yavrusunu bırakmadı
Klinik görevlileri yavru köpeğe hemen müdahale ederken, yapılan müdahale sonucunda yavruda kırık ve çıkığın olmadığı durumunun iyi olduğu anlaşıldı. Hayvansever Yasin Köse, klinikteki müdahale esnasında da cep telefonu kamerasıyla yaşananları görüntüledi. Görüntülerde annenin tedavi sırasında bile yavrusunu bırakmadığı, sürekli yanında durduğu ve Yasin Köse’den sürekli yardım istercesine çırpınışları yer aldı. Tedavinin ardından Yasin Köse yavru ve anne köpeği alıp tekrar olay yerine geldi. Burada anneden diğer yavrularını göstermesini, yuvaya götürmesini isteyen Yasin Köse, köpeği takip ederek diğer yavruları da buldu. Anne köpek 5 yavrusuyla birlikte Yasin Köse’ye teşekkür edercesine hem ellerini yaladı hem de başını defalarca eğerek neşeli hareketler sergiledi. Yaralı yavrusu için çırpınan ve sonrasında sevinç gösterilerinde bulunan anne köpek, ardından yavrularını emzirdi. Anne ve yavrularının güvende olmadığını düşünen Yasin Köse, köpekleri alarak ilçedeki evinin bahçesine götürdü.

"Anne yavrularını bana getirdi"
Yaşanan olayın ardından burun kemiği ameliyatı geçiren Yasin Köse, yaşadığı olayı gözleri dolarak anlattı. Yasin Köse, “Ben Ortaköy’den Kırşehir’e, Kırşehir’den de Adana’ya bir canı, tedavi için götürüyordum. Ortaköy’den çıktıktan 10 kilometre sonra yolda bir anormallik olduğunu fark ettim. Bir tane yavru yolun ortasında yatıyor, ne zaman olduğunu da bilemedim. Belki 5 dakika belki yarım saat. İnsanlar artık fark edememiş mi bilemiyorum. Nasıl durdurdum aracı yavru ağlıyor. Korkudan da altına etmiş. ‘Allah’ım inşallah kırığı falan yoktur’ dedim. Aldım yavruyu kucağıma, bu kez anne ‘Beni de götür’ dedi. O da ayrılmak istemedi. Sonra hem yavruyu hem de anneyi kucağıma alıp korkmasınlar diye aracımın ön tarafına bindirdim. Ama o kadar korkmuş ki yavru sonra hiç sesi çıkmadı. Son sürat Kırşehir’e kliniğe götürdüm. Sağ olsunlar oradaki Ali hocam hemen müdahale etti. Ama anne böyle ağlıyor, çırpınıyor. Acaba yavrusunun bir tarafının ağrıdığını, bir şey olduğunu sanıyor. ‘Merak etme anne inşallah bir şeyi yoktur’ falan dedim. Sonra, ‘Hocam bunun kesin kardeşleri de vardır. Sonra klinikte tedavisi tamamlandı. Ben aldım ve olay yerine geldim. Yavru kucağımda ama korkuyu atlattılar. Anneye dedim ki, ‘Anne beni yavrularına götürür müsün?’ dedim. Yavruyu yere bıraktım anne o kadar mutlu ki o korkusu bitti. Bir ara ağaçların arasından girdi gitti ama ben giremedim. Böyle nerden girerim diyerek yürürken anne çıkıp yavrularını bana getirdi. Çok mutlu oldum. Şu anda halen bakıyorum onlara. Zaten onları gördükten sonra hastaneye geldim” dedi.
Hayvanları çok sevdiğini belirten Yasin Köse, “Bir onlar için değil. Ben dağlarda taşlarda çok mazlum yavrular görüyorum. Rabbimin emaneti, biz gitmesek de, mücadele etmesek de, koşturmasak da rabbim asla onları perişan etmez. Biz bunu biliyoruz. Ama biz bir imtihan dünyasındayız ve onlara sahip çıkmalıyız. İşte dağlara atılanlar, öldürülenler, bunlar gerçekten çok üzücü. Benim hayatım bunlar” ifadelerini kullandı.

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