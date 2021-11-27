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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray’da yeni belediye binasında çalışmalar aralıksız sürdürüyor

İHA

Aksaray’da yeni belediye binasında çalışmalar aralıksız sürdürüyor

Aksaray’da şehrin merkezinde bina ömrünü tamamlamış ve kullanışlılığını kaybetmiş belediye binası yeni ve modern bir şekilde yeni yerinde inşa ediliyor.
Belediye Başkanı Evren Dinçer’in seçim vaatleri arasında yer alan belediye hizmet binasının taşınması, mevcut binanın yeterli olmaması, merkezi noktada trafik yoğunluğuna neden olması, bina ömrünü tamamlaması ve binanın kullanışlılığını kaybetmesi nedeniyle yeni bir binanın yapımına başlanıldı. Vatandaşlara kullanışlı, geniş ve ferah ortamlarda kaliteli hizmet sunmak için başlanılan projede, yeni bina şehirlerarası otobüs terminali ile ticaret odasının arasındaki 66 bin metrekarelik arsaya inşa ediliyor. İki bloktan oluşan yeni hizmet binası 31 bin 816 metrekarelik kapalı alanda hizmet verecek. 4 katlı olarak inşa edilen projede her türlü detay düşünülürken, belediyeden hizmet almak isteyen vatandaşlar için proje alanında otoparklara ve yeşil alanlara yer verildi.
Yeni belediye binasında inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Aksaray Belediyesinin mevcut hizmet binası inşaat ömrünü tamamlamış ve kullanışlılığı yitirdiği herkes tarafından biliniyor. Biz göreve gelmeden önce yeni belediye hizmet binasını vaat ettiğimiz projelerimizin arasında açıklamıştık. Şehrimizin uzun yıllar boyunca ihtiyacını karşılayacak modern bir bina inşa edeceğiz. Şehrimizin büyüme potansiyelini de göz önünde bulundurarak kullanışlı bir bina tasarlandı. Ayrıca binanın bulunduğu konum itibariyle ulaşımı kolay ve trafik yoğunluğunun yaşanmayacağı bir yer tercih edildi. Modern mimarisi ve tasarımı ile şehrimize yakışacak olan yeni hizmet binası için temel betonları atıldı. Yeni belediye hizmet binamızın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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