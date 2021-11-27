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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

17 yaşındaki genç kızdan 8 gündür haber alınamıyor

İHA

17 yaşındaki genç kızdan 8 gündür haber alınamıyor

Aksaray’da babasıyla tartıştıktan sonra eve dönmeyen 17 yaşındaki Edanur Günay’dan 8 gündür haber alınamıyor. Emniyet ve jandarmanın harekete geçtiği kayıp vakasında, baba bir an önce kızına kavuşmak istediğini söyledi.
Olay, geçtiğimiz hafta Şifahane Mahallesi 3102 Sokak'taki Çelik Apartmanı'nın 1'inci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki kızı Edanur Günay’ı çarşıda erkek arkadaşıyla gören baba, eve geldiğinde kızıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın yaşandığı günün ardından sabah erken saatlerde evden çıkan Edanur Günay, 8 gündür evine dönmedi. Evden çıktığı günün akşamı kızının gelmemesi üzerine durumu polise bildiren baba Ramazan Günay (40), emniyet güçleri ile birlikte 8 gündür kayıp olan kızını arıyor. Hiçbir yerde kızının izine rastlayamayan Günay, yetkililerden yardım isteyerek kızının bir an önce bulunmasını istedi.
Olayı anlatan baba Günay, “Cuma günü kızımı görmek istemediğim bir yerde gördüm. Aramızda bir tartışma geçti. Cumartesi sabahı kızım evden çıktı ve o gün bugündür haber yok. Her yere gittim, baktım ama hiçbir şekilde ulaşamadım. Kızımın bir an önce sağ salim bulunmasını istiyorum. Çarşıda görmek istemediğim bir arkadaşı ile gördüm. Onun tartışmasını yaşadık aramızda. Sabahleyin kayboldu gitti. 8 gündür çocuğum yok, 8 gündür çocuğum ne halde? Aç mı, susuz mu, içeride mi, dışarıda mı? Yetkililerden çocuğumun bulunmasını istiyorum. Bir an önce çocuğuma kavuşmak istiyorum. Başka hiçbir isteğim yok. En son Kurşunlu Camii civarında görülmüş. Bir arkadaşına ‘Sizde kalabilir miyim?’ demiş. Başka da hiçbir haber, iz yok. 8 gün oldu” dedi.
Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent genelinde arama çalışmalarına devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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