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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Satmak istemediği evler harabeye çevrildi

İHA

Satmak istemediği evler harabeye çevrildi

Aksaray’da bir kişinin satışa çıkardığı, sonrasında evi almak isteyen bir aileye satmak istemediği 3 müstakil eve zarar verildi. İddiaya göre, vatandaşın evlerinin elektrik kablolarından camlarına, su sayacından elektrik panosuna, kapı ve pencerelerine kadar her şeyi kırıldı.
Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yıl önce oturduğu müstakil evi kiracıya veren Hasan Çelen (57), bir süre sonra kiracının evden çıkması üzerine evi ve yanındaki 2 müstakil evini satma kararı aldı. Emlakçı vasıtası ile müşteri bulan Hasan Çelen, 3 evi göstermeye gittiğinde, iddiaya göre mahallede yaşayan bir aile 3 müstakil evi de “Buraya bizden başkası giremez” deyip satılmasına engel oldu. Yaklaşık 7 ay önce evi almak isteyen müşterinin gözü önünde yaşanan olayların ardından müşteri de korkarak evi almaktan vazgeçerken, Hasan Çelen de evi satmaktan vazgeçti. Aradan 2 ay kadar geçtikten sonra evin satılmasına engel olan aile Hasan Çelen’e gelerek 3 evi 120 bin TL karşılığında kendilerine satmasını istedi. Hasan Çelen de evleri satmayacağını söyledi. Bu olaydan bir süre sonra evler adeta harabeye çevrildi. Hasan Çelen’in evleri satmayacağını söylediği 3 müstakil evin elektrik kablolarından camlarına, su sayacından elektrik panosuna, kapı ve pencerelerine kadar her şeyi kırıldı. Çelen, yaşananların ardından Eylül ayında polise giderek şikayetçi olurken, yaşananlara tepki gösterdi.

“Evi satmadığımızdan dolayı yıldırma politikası uyguluyorlar”
Sürekli tehdit ettiklerini anlatarak yardım isteyen Hasan Çelen, “Ben buradan taşınınca kiracı vardı. Kiracı çıkınca ‘Burayı bana sat’ diye tehdit ettiler. Ben bir başkasını getirdim satmak için, ‘Buraya bizden başka kimse giremez’ diye tehdit ettiler. ‘120 bin TL’ye bana ver’ dediler. Ben de vermedim. Peyderpey ne elektrik, ne su saati ne cam, ne demirler, hiçbir şey bırakmadılar. Geç gelen adalet adalet değildir. Yarın benim başıma bir şey gelirse bunun sorumlusu kim? Yarın bu ev yanarsa bu cezayı kim verecek? Benim bu masrafımı kim verecek? Benim çoluğum çocuğum asgari ücretle çalışarak burayı tırnağımızla kazıdık ama bir çırpıda hırsızlar götürüyor, eli boş geziyorlar. Evi satmadığımızdan dolayı yıldırma politikası uyguluyorlar. 3 evimizin üçünü de harabeye çevirdiler, soyup soğana çevirdiler. Ama duvarı da kalsa satmayacağım. Buradan ihbarda bulunuyorum" dedi.

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