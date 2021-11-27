Kuzeyboru - Bolu Belediyespor: 3-0

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Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY,(DHA)-

SALON: Aksaray

HAKEMLER: İsmail Yıldırım, Hüseyin Okumuş

KUZEYBORU: Hande Korkut, Ryhkliuk, Fuldan Ural, Mitchem, Yasemin Yıldırım, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Işıl Öz, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz)

BOLU BELEDİYESPOR : Çağla Salih, İdil Naz Kanbur, Ceren Baysal, Havlickova, Elif Uzun, Kharchenko (Özlem Güven, Dilara Yergün, Burcu Şentürk)

SETLER: 25-17, 25-18, 25-20

SÜRE: 74 dakika (25, 23, 26)

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11´inci haftasında Kuzeyboru sahasında Bolu Belediyespor´u 3-0 mağlup etti.

DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-11-27 18:44:23



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