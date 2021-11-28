Yem karma makinesine düşen Afganistanlı genç öldü

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Hilmi YOL/ESKİL(Aksaray), (DHA)AKSARAY'da saman balyasını atmak istediği yem karma makinesine düşen Afganistan uyruklu Şim Ağa (22) yaşamını yitirdi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Eskil ilçesi Eğrikuyu yaylasında meydana geldi. Bir çiftlikte çalışan Şim Ağa, saman balyasını yem karma makinesinin içine atmak istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Şim Ağa, makinenin içinde düştü. Durumu fark eden çiftliktekiler, jandarma, sağlık görevlileri ve AFAD ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri Şim Ağa'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Afganlı gencin cansız bedeni AFAD ekipleri tarafından makinenin içinden çıkartılıp, otopsi için Eskil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Hilmi YOL

2021-11-28 21:43:35



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