Nesli tehlikedeki 'küçük balaban' Aksaray´da görüntülendi



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)NESLİ tükenme tehlikesi altındaki 'küçük balaban' kuşu, Aksaray'da görüntülendi.

Doğa fotoğrafçısı Fahri Tunç, Karataş köyü kırsalında fotoğraf çekimi sırasında nesli tükenme tehdidindeki küçük balaban kuşuna rastladı. Kuşu görüntüleyen Fahri Tunç, "Türkiye´de 498 tane kuş türü var. Aksaray´da ise bugüne kadar 218 çeşit kuş türü fotoğraflandı. Kuş türünün bu kadar çok olmasının en büyük nedeni Tuz Gölü. Göç eden kuşlar Aksaray´da mola veriyor. Bizde Hasan Dağı eteklerindeki gezimizde nesli tükenmekte olan küçük balaban kuşunu fotoğrafladık. Bu çok küçük balıkçıl, 2736 santimetre büyüklüğünde, 4058 santimetre kanat açıklığında ve 60150 gram ağırlığında olup türleri içinde dünyadaki en küçük balıkçıllardan biridir. Kısa bir boyunları, uzunca gagaları ve kahverengimsi sarı alt parçaları vardır. Erkeğin arkası ve tacı siyahtır ve kanatlar her kanattaki büyük beyaz bir yamayla siyahtır. Dişinin, daha kahverengi bir arkası ve kahverengimsi sarı-kahverengi bir kanat yaması vardır" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-11-29 11:43:42



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