Aksaray'da fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde etkisini göstermeye başlayan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiliyor.

Sultanhanı ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan şiddetli rüzgar, ağaçların dal ve yapraklarını yollara savurdu. Fırtına ile birlikte toz dumanı ilçeyi kaplarken, vatandaşlar yürümekte zorlandı. Aksaray Konya yolunda ise fırtınanın neden olduğu yoğun toz bulutu nedeniyle ulaşımda büyük güçlükler yaşandı. Yoğun toz nedeniyle yer yer 20 metreye kadar düşen görüş mesafesinde araçlar, trafikte güçlükle ilerlemeye çalıştı. Meteoroloji yetkilileri, saatteki hızı 90 kilometreye ulaşması beklenen kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunmasını istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.